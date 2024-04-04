Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в I квартале автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,34 млрд руб. Это на 158,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,54 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (43 млрд руб.), на второй — Московская область (34,81 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (26,28 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (23,74 млрд руб.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (22,94 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-марте 2024 года составил 508,5 млрд руб., увеличившись на 130,9% относительно аналогичного периода прошлого года (220,4 млрд руб.). Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время наблюдений.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связаны в первую очередь с эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале прошлого года.