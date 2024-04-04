Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в I квартале автокредитов

УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,16 ...31.01.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос на 108%
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 ...28.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 ...31.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-сентябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...