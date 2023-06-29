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Объем выданных автокредитов на Южном Урале за год вырос на 84,6%

УрБК, Челябинск, 28.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,9 млрд руб. Это на 84,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (8,1 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (44,9 млрд руб.), на второй — Московская область (35,4 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (30,6 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (22,9 млрд руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (22,9 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июне текущего года составил 499,8 млрд руб., увеличившись на 61,4% относительно аналогичного периода прошлого года (309,7 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост этого показателя объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. Также он отмечает, что увеличение объемов выдачи автокредитов связано с возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей из дружественных стран.
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