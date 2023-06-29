Объем выданных автокредитов на Южном Урале за год вырос на 84,6%

УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...08.12.2022 Объем выданных на Южном Урале автокредитов в январе-октябре составил 15 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 15 ...08.11.2022 На Южном Урале объем выданных в январе-сентябре автокредитов снизился на 44,1%
УрБК, Челябинск, 08.11.2022. В январе-сентябре 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...24.08.2022 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год снизился на 47,2%
УрБК, Челябинск, 24.08.2022. В январе-июле 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 9,6 ...