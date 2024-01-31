Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,16 млрд руб. Это на 102,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (4,03 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (23,34 млрд руб.), на второй — Московская область (19,02 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (14,58 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (12,61 млрд руб.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (12,18 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-феврале 2024 года составил 272,7 млрд руб., увеличившись на 102,9% относительно аналогичного периода прошлого года (134,4 млрд руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первые месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связаны в первую очередь с эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале предыдущего года.