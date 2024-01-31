Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 ...28.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 ...31.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-сентябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...02.10.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос почти на 90%
УрБК, Челябинск, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 22 ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...