Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов

УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 млрд руб. Это на 66,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,3 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (27,1 млрд руб.), на второй — Московская область (21,7 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (18,6 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (13,8 млрд руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (13,5 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле текущего года составил 297,3 млрд руб., увеличившись на 41,8% относительно аналогичного периода прошлого года (209,8 млрд руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, серьезный рост за год объема выданных автокредитов в России объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. Также он отмечает и рост среднего чека автокредита, который практически достиг наивысших значений февраля 2022 года.