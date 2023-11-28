Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 97%

УрБК, Челябинск, 26.12.2023. В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 33 млрд руб. Это на 97,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (16,7 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (102,3 млрд руб.), на второй — Московская область (79,2 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (67,9 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (52,8 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (51 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-ноябре текущего года составил 1,13 трлн руб., увеличившись на 87,5% относительно аналогичного периода прошлого года (0,6 трлн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, помимо эффекта низкой базы, столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей.