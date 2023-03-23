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Консервативные займы

Консервативные займыПо итогам февраля 2023 года в Свердловской области было выдано 28 тыс. 286 потребительских кредитов. Это на 3,4% меньше, чем в январе — 29 тыс. 296. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики отмечают, что тенденция к снижению выдачи потребительских кредитов наблюдается по всей России. Этот показатель снижается с декабря: если в последний месяц 2022 года было выдано 1,29 млн займов, то в январе — 0,92 млн, а в феврале — 0,88 млн. По сравнению с февралем 2022 года падение составило 29,8%.

«Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Финансовый аналитик Григорий Вахитов не уверен, что сейчас можно говорить о полноценном спаде кредитования: скорее о стагнации. Эксперт предполагает, что она сложилась из-за эффекта высокой базы, который успел сформироваться к декабрю. Если поначалу после введения в отношении России санкций граждане опасались брать на себя кредитную нагрузку, то через три-четыре месяца все же начался рост выдачи кредитов по стране.

«Этот горячий спрос удовлетворили. Но теперь резкого улучшения не происходит с точки зрения доходов населения, но, к счастью, и ухудшения пока не наблюдается. Но тем не менее это затухание после ажиотажа есть», — считает Г. Вахитов.

Отметим, что при этом, по данным НБКИ, в феврале средний размер потребительского кредита вырос. Для Свердловской области он достиг 312 тыс. 555 руб. против 255 тыс. 048 руб. в январе. По России показатели составили 294,2 тыс. руб. и 253,7 тыс. руб. соответственно.

«После снижения среднего чека потребительского кредита в первый месяц года, в феврале был отмечен существенный рост данного показателя. Во многом, это объясняется консервативной политикой банков, которые предпочитают выдавать потребкредиты с высоким средним чеком только «качественным» заемщикам. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. На фоне общей неопределенности многие заемщики стараются придерживаться сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свою долговую нагрузку, набирая новые необеспеченные кредиты», — отметил А. Волков.

Однако «Скоринг бюро» также выпустило исследование об итогах кредитования в феврале. Согласно ему, объем выданных потребительских кредитов в стране оказался только на 1,7% больше, чем в январе. Средний чек же находится в стагнации: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб. в декабре 2022 года. Все это при том, что, по словам авторов исследования, январь обычно является провальным месяцем для потребкредитования.

Отметим, что, по мнению Г. Вахитова, сейчас банки находятся в противоречивой ситуации.

«Это палка о двух концах. Кредитору либо нужно снижать требования к заемщикам, что в нынешней ситуации будет не совсем верно со стороны банка, так как будет расти просрочка, либо нужно снижать ставки. Этого тоже не происходит, тем более что ключевая ставка может в любой момент увеличиться. Ведь Центробанк хоть и оставил ее без изменений, но сказал, что если будут продолжаться проинфляционные ожидания в экономике, то на следующем заседании ставка может подняться», — объяснил он.

Добавим, что по количеству выданных в феврале потребительских кредитов Свердловская область заняла седьмое место по стране, стабильно попадая в первую десятку в подобных исследованиях. Однако это объясняется в первую очередь высокой численностью населения в регионе. Наличие других факторов маловероятно. Уточним, что по данному показателю не стоит судить о степени закредитованности свердловчан — она определяется по доле граждан, имеющих кредиты, а не уровню их выдачи.

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