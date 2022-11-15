В Свердловской области за январь было выдано более 28 тыс. кредитных карт

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. В Свердловской области за январь 2023 года было выдано 28 тыс. 826 кредитных карт. Это на 25,4% меньше, чем за декабрь прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение количества выданных кредитных карт после окончания «высокого сезона» в декабре можно связать с сезонным фактором. Однако после августа 2022 года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно.



«Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании, обусловленное более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)», — отмечает он.



Уточним, что в целом по стране объем выданных кредитных карт сократился на 23,8%, до 0,85 млн единиц.