Кредитование с низкой базы

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

В Свердловской области растет средний размер автокредитов, а также их выдача. Схожие тенденции наблюдаются в целом по стране. Причем наиболее сильно рост виден в годовой динамике. В первую очередь это объясняется низким предложением на авторынке в 2022 году. Сейчас он наполняется автомобилями из дружественных стран. При этом цены продолжают расти.Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на Среднем Урале в июле средний чек по автокредиту составил 1 млн 411 тыс. руб. против 1 млн 266 тыс. руб. в июне (разница — 11,5%). Число выданных займов выросло на 9%: с 2 тыс. 156 в июне до 2 тыс. 349 в июле.Рост обоих показателей наблюдается по всей России. Причем средний чек растет с начала года: в январе он составлял 1,18 млн руб., в июне — 1,36 млн руб., в июле — 1,43 млн руб., что стало рекордом. Для сравнения: в июле 2022 года средняя сумма автокредита была 1,17 млн руб., что на 22,4% меньше текущего значения.Выдача автокредитов незначительно снижалась с апреля по май, но в остальное время тоже росла. В январе она составляла 53,7 тыс. займов, в июне — 75,4 тыс., в июле — 86,6 тыс. В июле 2022 года было выдано 47,7 тыс. займов, то есть разница с июлем текущего года — 81,6%.В первую очередь текущая динамика связана с отсутствием предложения в 2022 году. С конца февраля зарубежные бренды стали уходить с российского рынка, что привело к дефициту автомобилей. Люди перестали брать автокредиты, поскольку кпить на эти деньги было нечего. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, пусть и за счет отечественного и китайского автопрома. Об этом говорят и в НБКИ.«С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%, а в июле было зафиксировано рекордное значение данного показателя. В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.Его слова могут подтвердить и данные таможни. За июль-август на Октябрьском таможенном посту Уральского таможенного управления оформили 665 китайских легковых автомобилей. На автовозах прибыли 225 машин, в железнодорожных контейнерах — 440, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.По таможенному транзиту платежи составили 270 млн руб., по утилизационному сбору — 199,5 млн руб. Уточним, что в течение аналогичного периода прошлого года легковые автомобили из Китая не ввозились.«Всего с начала года инспекторы Екатеринбургской таможни оформили более 1,7 тыс. тягачей, самосвалов и 210 автобусов. Рекордным по поставкам спецтехники стал июль, рост почти в 14 раз», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.Еще одной причиной роста автокредитования стал рост цен. Население не способно самостоятельно потянуть покупку транспорта и вынуждено обращаться за займами. По данным «Авито Авто», в первом полугодии средняя цена нового китайского автомобиля составила 2,88 млн руб. Самая популярная модель OMODA C5 имела ценник в 2,7 млн руб., находящаяся на втором месте Chery Tiggo 7 Pro — 2,75 млн руб., на третьем месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, которая стоит 3 млн руб. При этом предпосылки для снижения цен отсутствуют.В итоге динамика автокредитования во многом определена шоком от санкций, который испытала российская экономика в прошлом году. Сейчас на рынке появляются новые товары и есть что покупать. Но предложение все еще ограничено, а цены растут. Вместе с этим будет расти число россиян, которые берут автокредиты, и суммы займов.