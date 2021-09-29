В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 ...29.09.2021 В Челябинской области средний размер автокредита за месяц вырос на 4,3%
УрБК, Челябинск, 29.09.2021. В Челябинской области средний размер автокредита в августе 2021 года составил 967,7 тыс. ...31.08.2021 В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 27,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В июле 2021 года в Свердловской области средний размер автокредита составил 971,6 тыс. ...08.12.2020 В октябре 2020 года средний размер автокредита в Свердловской области сократился на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Средний размер автокредита в Свердловской области в октябре 2020 года снизился на 1,8% ...30.03.2017 НБКИ: В Свердловской области за год средний размер автокредита вырос на 9,8%
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. За прошедший год средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 9,8% до 642 ...