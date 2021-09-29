В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%

УрБК, Челябинск, 29.09.2021. В Челябинской области средний размер автокредита в августе 2021 года составил 967,7 тыс. ...29.09.2021 В Свердловской области средний размер автокредита вырос до 990,5 тыс. рублей
В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% относительно июля, достигнув 990,5 ...29.09.2021 В Свердловской области средний размер автокредита вырос до 990,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% ...31.08.2021 В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 27,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В июле 2021 года в Свердловской области средний размер автокредита составил 971,6 тыс. ...30.03.2017 НБКИ: В Свердловской области за год средний размер автокредита вырос на 9,8%
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. За прошедший год средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 9,8% до 642 ...