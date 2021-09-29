В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 млн 411 тыс. руб. Это на 11,5% больше, чем в июне, — 1 млн 266 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Рост среднего чека наблюдается по всей России в течение полугодия. В январе он составлял 1,18 млн руб., в июне — 1,36 млн руб., в июле — 1,43 млн руб.



«С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%, а в июле было зафиксировано рекордное значение данного показателя. В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.