Через уральскую таможню за июль-август прошли 665 китайских легковых автомобилей

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. За июль-август на Октябрьском таможенном посту оформили 665 китайских легковых автомобилей. На автовозах прибыли 225 машин, в железнодорожных контейнерах — 440, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.По таможенному транзиту платежи составили 270 млн руб., по утилизационному сбору — 199,5 млн руб. Уточним, что в течение аналогичного периода прошлого года легковые автомобили из Китая не ввозились.«Всего с начала года инспекторы Екатеринбургской таможни оформили более 1,7 тыс. тягачей, самосвалов и 210 автобусов. Рекордным по поставкам спецтехники стал июль, рост почти в 14 раз», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.