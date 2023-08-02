Через уральскую таможню за июль-август прошли 665 китайских легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию ...05.12.2018 Уволен начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин уволен по приказу Федеральной ...02.02.2017 ФТС ликвидирует два таможенных поста Екатеринбургской таможни
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Федеральной таможенной службой (ФТС) России принято решение о ликвидации с 20 апреля ...14.08.2012 Внешнеторговый оборот Тюменской таможни за 7 месяцев 2012 года составил 84 тыс. долл. США
УрБК, Тюмень, 14.08.2012. За июль 2012 года на таможенном посту Тюменской таможни зарегистрировано 417 деклараций на ...16.11.2009 На таможенном посту «Малахит» зафиксировано увеличение стоимости и веса оформленных товаров
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2009. В результате работы специализированного таможенного поста «Малахит» Екатеринбургской ...