Поднебесное затоваривание

На днях в Екатеринбург прибыла первая в 2024 году партия легковых автомобилей из КНР. В Уральском таможенном управлении отмечают, что автопром Поднебесной все больше завоевывает рынок. Это подтверждается и данными сервиса «Авито Авто», в исследовании которого отмечается, что доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. И за год этот показатель вырос на 21%. Однако эксперты считают, что увеличение объемов поставок перенасытит рынок.
Партия из 165 новых китайских автомобилей прибыла на площадку логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге на днях. Это первая поставка из Поднебесной на Урал в 2024 году. Груз весом более 247 т стоимостью более 17 млн китайских юаней доставлен из КНР в 55 контейнерах.
По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, автопроизводители Китайской Народной Республики пользуются теми возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании, и все больше завоевывают уральский авторынок.
«Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тыс. транспортных средств, из них свыше 1 тыс. 700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1 тыс. 300 автомобилей. Импорт «легковушек» в прошлом году, по сравнению с 2022 годом, увеличился почти в пять раз», — рассказал Алексей Фролов.
По данным сервиса «Авито Авто», в Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила
43% в 2023 году. В исследовании отмечается, что этот показатель вырос на 21% за год.
Спрос на новые автомобили китайских брендов за этот же период увеличился на 252%, а предложение — на 373%. При этом средняя цена на такие машины в Свердловской области в прошлом году составила 2,93 млн руб. (+8%).
В пятерку самых популярных брендов новых китайских автомобилей в регионе, по данным сервиса, попали Chery (доля спроса — 0,14%, средняя цена моделей бренда — 4,27 млн руб.), Geely (0,13%, 4,28 млн руб.), Changan (0,11%, 2,88 млн руб.), OMODA (0,07%, 2,84 млн руб.), Haval (0,07%, 2,3 млн руб.).
Как отмечает директор направления «Автомобили» сервиса «Авито Авто» Вадим Иванов, расширение модельного ряда и комплектаций машин из Поднебесной является одной из причин роста лояльности российских покупателей.
«Отдельный тренд 2023 года — рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок», — пояснил Вадим Иванов.
Между тем уже в середине января 2024 года запасы новых легковых машин на складах крупных российских дилеров достигли
максимума. При этом именно по китайским брендам складские запасы достигают двух и более месяцев продаж.
О высоком уровне складских запасов, в частности сфокусированных в сегменте кроссоверов, говорят
и представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ и других явлений многие россияне откладывают покупку автомобиля, поэтому для сохранения растущего тренда необходимо «усиление мер поддержки потребительского спроса как со стороны дилеров и производителей, так и на уровне государства».
Участники же рынка полагают, что продавцы в ближайшем будущем будут привлекать покупателей различными спецпредложениями и скидочными программами.
При этом ряд экспертов считает, что в 2024 году уровень инвестиций, необходимый для закрепления
на авторынке РФ, вырастет, и не все игроки из КНР, которые только недавно появились на российском рынке, смогут поддерживать его на фоне низких объемов продаж.
УрБК будет следить за развитием событий.Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления