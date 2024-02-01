Поднебесное затоваривание

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На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. За ...

На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей ...

В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла ...

В Екатеринбурге спрос на новые автомобили за год вырос на 123%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%, по стране — на ...

В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...