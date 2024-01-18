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18.01.2024

Запасы новых автомобилей на складах российских дилеров достигли максимума с 2022 года

УрБК, Москва, 18.01.2024. Запасы новых легковых машин на складах крупных российских дилеров в январе 2024 года достигли максимума с начала 2024 года, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию участников рынка.

«Сложившаяся ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям», — полагают опрошенные изданием авторитейлеры. К примеру, запас машин автодилера «Рольф» сейчас составляет 4 тыс. 520 штук, а в среднем в 2023 году они хранили 4 тыс. 339 машин (4 тыс. 266 шт. в среднем — в 2022 году).

У дилера «БН-моторс» «перегруз» по марке Lada Vesta на уровне месячного объема продаж, по китайским брендам складские запасы достигают двух и более месяцев продаж, продолжает издание.

Участники рынка полагают, что продавцы в ближайшем будущем будут привлекать покупателей различными скидочными программами и спецпредложениями.
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