Запасы новых автомобилей на складах российских дилеров достигли максимума с 2022 года

Материалы по теме

Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...

В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об ...

В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% ...

Рост продаж на авторынке РФ может достигнуть 10% в 2024 году

УрБК, Москва, 23.11.2023. Увеличение объема продаж автомобилей в России в 2024 году может достигнуть 10%. Мнения ...

Российские автодилеры не могут продать запасы автомобилей ушедших из РФ брендов

УрБК, Москва, 14.11.2023. На складах отечественных автодилеров до сих пор стоят некоторые модели машин европейских и ...