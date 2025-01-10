УралБизнесКонсалтинг
Российский авторынок в 2024 году: перезагрузка после шторма

Рынок легковых автомобилей в России, переживший за последние несколько лет кардинальную трансформацию, сегодня демонстрирует удивительную способность к адаптации. На смену шоку и глубокому падению приходит фаза восстановления, но уже в совершенно новых реалиях.

После исторического провала в 2022 году рынок демонстрирует уверенное восстановление. По данным «Автостата», по итогам первых месяцев 2024 года продажи новых легковых автомобилей показывают положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2022 год: стал точкой дна, когда рынок рухнул более чем в два раза.

2023 год: фаза адаптации. Год начался с глубокого минуса, но завершился уверенным ростом в последнем квартале. Годовой итог все еще был ниже докризисного, но тренд был развернут в положительную сторону.

2024 год: продолжение восстановительного тренда. Рынок постепенно наращивает объемы, хотя до показателей докризисного периода (например, 2019 года, когда было продано около 1,76 млн новых машин) еще далеко.

Главный вывод: худшее осталось позади, рынок растет, но его структура и игроки изменились до неузнаваемости.

Новая карта брендов

Самый разительный перелом произошел в структуре брендов. Если раньше российский рынок был поделен между европейскими, корейскими и японскими производителями, то сегодня он уверенно переместился в Азию.

Китайские автомобили — новый лидер. Марки из Китая захватили львиную долю рынка. По данным за 2023 год, на них пришлось более половины всех продаж новых машин. В топ-10 самых популярных марок прочно вошли: Chery (часто вместе с суббрендом Exeed); Haval; Geely; Changan; OMODA (часть Chery).

Китайские производители предложили современный дизайн, богатое оснащение по конкурентной цене и быстро нарастили презентации в регионах.

Российские бренды: фокус на LADA. «АвтоВАЗ» остается ключевым отечественным игроком. Марка LADA удерживает лидерство в рейтинге продаж по брендам, во многом благодаря бестселлеру — модели Granta. Однако номенклатура упростилась, а производство было переориентировано на локализацию и импортозамещение.

Уход западных брендов. Такие гиганты, как Volkswagen, Toyota, Hyundai, KIA, Renault, прекратили официальные продажи и производство в России. Их доля на рынке новых автомобилей стремительно приближается к нулю.

Ценовая политика

Одной из ключевых тем остается цена. Стоимость новых автомобилей значительно выросла по нескольким причинам:

— Логистика и таможня: новые цепочки поставок сложнее и дороже старых.
— Курсовые колебания: влияние курса юаня на стоимость китайских машин.
— Спрос и предложение: высокий спрос на ограниченный ассортимент также поддерживает ценовой уровень.

По данным «Автостата», средняя цена нового автомобиля в России продолжает расти, что делает его менее доступным для широких слоев населения.

Структура продаж

Тренд, характерный для всего мирового рынка, в России только усилился. Покупатели предпочитают кроссоверы и SUV во всех сегментах. Именно в этом кузове представлено большинство новинок от китайских брендов. Классические седаны и хэтчбеки постепенно теряют свои позиции, оставаясь востребованными в основном в бюджетном сегменте (LADA Granta, Vesta).

Вывод: Новый баланс

Российский рынок легковых автомобилей прошел сквозь этап болезненной перестройки и нашел новое равновесие. Оно характеризуется доминированием китайских брендов, которые стали новым мейнстримом; сохраняющейся ролью LADA как народной марки; высокими ценами, которые стали новой нормой; устойчивым спросом, доказывающим, что потребность в личном транспорте остается высокой. Что примечательно, авторынок растет, несмотря на провал объемов автокредитования и сокращения субсидий на приобретение новых автомобилей.

Рынок больше не является частью глобального автопрома, а живет по своим собственным правилам. Его дальнейшее развитие будет зависеть от экономической стабильности, курсовой политики и способности новых игроков наращивать локализацию и развивать сервисные сети.
