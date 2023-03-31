Подержанные, но востребованные

В России по сравнению с прошлым годом выросли продажи подержанных легковых автомобилей. Причем премиум-сегмент показал почти двукратный рост. Тенденция коснулась и Свердловской области. Главной причиной такой динамики стало отсутствие предложения на первичном рынке в прошлом году, а также гибкость вторичного. Бренды, которые раньше возглавляли рейтинги продаж новых автомобилей стали самым продаваемым б/у транспортом. В то же время россияне постепенно привыкают к новым маркам автомобилей, которые привозятся из Китая.
В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 42,2% больше, чем в июне 2022 года, сообщается в исследовании «Автостата». За I полугодие россияне приобрели 2 млн 752 тыс. подержанных автомобилей, что на 26,8% превосходит результат аналогичного периода прошлого года.
В первую очередь это объясняется эффектом низкой базы прошлого года. На фоне начавшегося санкционного давления люди боялись совершать покупку. В связи с уходом зарубежных брендов на первичном рынке было нечего купить, поэтому даже те, кто предпочитает новый транспорт, начали обращать внимание на б/у. Цены показывали рост, и сейчас до сих пор нет предпосылок для того, чтобы автомобили начали дешеветь.
«Это вопрос стоимости, бюджета. Вторичный рынок более гибкий, на нем при имеющихся средствах можно рассмотреть больше вариантов. Да и к ценам в 2 млн рублей за новые автомобили население пока не привыкло, а у кого-то просто и нет этих денег. Отсюда такая динамика. Но автопарк постепенно обновляется на первичном и вторичном рынке. «Вторичка» жива, и на ней есть что взять», — рассказал УрБК руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.
Согласно исследованию «Авито Авто», в премиум-сегменте продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 90,5% относительно прошлого года по России и на 103,4% — по Свердловской области. Средний чек составил 6,68 млн руб. и 7,2 млн руб. соответственно. Причины схожи с теми, что приведены выше.
«Высокое качество сборки и надежность автомобилей премиум-класса объясняют рост интереса покупателей к премиум-авто с пробегом. Многие рассматривают автомобили в возрасте до трех лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона. Этот принцип касается и премиального сегмента рынка, поэтому рост спроса на премиум-автомобили в возрасте до трех лет вполне закономерен. За последний год ситуация на рынке авто с пробегом стабилизировалась. Этого удалось достичь в том числе за счет ввоза автомобилей из-за рубежа: удовлетворению покупательского интереса способствует в том числе данный тренд», — говорят аналитики сервиса.
Самыми популярными б/у брендами у «Автостата» стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, у «Авито Авто» — Lexus, BMW, Audi. М. Едрышов назвал этот результат закономерным.
«Эти бренды всегда были в тройке продаж в сегменте новых автомобилей. Поэтому вполне ожидаемо, что после ухода этих брендов с рынка они возглавили аналогичный рейтинг для транспорта с пробегом», — подчеркнул автоэксперт.
Отметим, что сейчас приток новых автомобилей обеспечивается за счет китайских брендов, многие из которых россияне в прошлом и текущем году увидели впервые. По словам М. Едрышова, население пока только привыкает к новинкам, изучает их, смотрит обзоры. При этом говорить о недоверии к китайским машинам нельзя. Однако считать, что они напрямую конкурируют со вторичным рынком, включая ушедшие из России марки, тоже некорректно.
«Утверждать, что сейчас люди предпочтут европейское, корейское или японское б/у китайскому новому автомобилю нельзя. Это разные бюджеты и разные подходы к покупке транспорта. Для кого-то принципиально, чтобы машина была новая. Например, чтобы иметь гарантийное обслуживание», — объяснил М. Едрышов.
Добавим, что авторынок сейчас проходит процесс восстановления в сегментах нового транспорта и б/у. Причем в первом случае он все еще пытается выбраться из отрицательных значений
. Но главным препятствием остаются высокие цены, и для их спада пока отсутствуют предпосылки.