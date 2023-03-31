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Вчера, 13:10

Автомобилисты выбирают б/у

Автомобилисты выбирают б/уВ Свердловской области и по всей стране наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом. В то же время отмечается стагнация в отношении автокредитов, которые, как правило, берутся для покупки нового транспорта. Все это может свидетельствовать о том, что покупатели переориентируются на подержанные машины.

По данным «Авито Авто», продажи автомобилей с пробегом на Среднем Урале выросли на 12,1% в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022. Средняя стоимость в этот период увеличилась на 13,7% до 499 тыс. руб. По России рост продаж составил 18,6%, а автомобили подорожали на 12,2% — до 550 тыс. руб.

«Начиная с 2020 года, ситуация на авторынке постоянно подталкивала автодилеров и покупателей автомобилей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом автомобилей из-за границы», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

В это же время Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные по автокредитованию за февраль. В Свердловской области оно снизилось на 6,5% по сравнению с январем: с 1 тыс. 540 до 1 тыс. 431 займов. В среднем по стране снижение составило 0,8%, с 53 тыс. до 52,6 тыс. Уточним, что в ноябре этот показатель составлял 52,5 тыс., а в декабре — 48,9 тыс. То есть можно говорить о стагнации в данном секторе.

«После некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года, в начале года рынок автокредитов несколько активизировался. Стоит отметить, что не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в начале года данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов по сравнению с концом прошлого года. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Добавим, что автокредиты, как правило, берутся на покупку новых машин. Поэтому стагнация в кредитовании может косвенно указывать на проблемы в сегменте новых автомобилей.

На это может указывать еще несколько факторов. Первый — недостаток доступного предложения на рынке. Многие бренды ушли из страны, и сейчас здесь представлены в основном отечественные и китайские машины. Причем, по данным Росстата, в России за январь-февраль было произведено 53,9 тыс. легковых автомобилей, что на 73,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Конкретно в феврале — 32,6 тыс. (минус 69,9%).

На это накладывается рост цен из-за усложнения логистических цепочек и необходимости обращаться к механизмам параллельного импорта. У граждан, в свою очередь, произошел переход к накопительной модели потребления. К этому добавляется отказ от долгосрочных планов: многие боятся совершать дорогостоящую покупку или брать кредит, поскольку в любой момент ситуация в стране и мире может поменяться.

Отдельно отметим, что Минпромторг РФ возобновит программу льготного автокредитования для некоторых категорий граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Базовая скидка на уплату стартового взноса по кредиту составляет 20% от стоимости машины. Для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Под условия программы попадают только автомобили российского производства стоимостью до 2 млн руб. На отечественные электромобили скидка составит 25%, но не более 625 тыс. руб.

Однако этой меры явно не хватит для того, чтобы оживить рынок новых автомобилей, поскольку она касается лишь некоторых категорий граждан и только отечественных машин.

В итоге в ближайшее время перемены на рынке маловероятны. Сегмент новых автомобилей попросту не способен предложить гражданам доступные цены. Поэтому население продолжит рассматривать в качестве альтернативы подержанные варианты.

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