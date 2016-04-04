Цены уехали от покупателей

По итогам января-февраля 2023 года в России реализовали 74 тыс. 350 новых легковых автомобилей и LCV. Это на 62,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Главной причиной падения продаж стало повышение цен на транспорт на фоне отсутствия роста реальных доходов населения. Вдобавок на рынке сохраняется дефицит машин, который постепенно отступает за счет появления китайских автомобилей и налаживания механизмов параллельного импорта.



Уточним, что падение рынка наблюдалось в течение всего 2022 года. Как отмечает «Автостат», по его итогам во всех регионах кроме Чукотки произошел спад продаж в диапазоне от 40 до 70%. Например, в Свердловской области, занявшей девятое место в стране по объему рынка, снижение составило 62,7%.



Можно предположить, что главной причиной сложившейся на рынке ситуации стал уход иностранных компаний из России после 24 февраля. Этот процесс длится до сих пор, количество представленных автомобилей стало ниже, поэтому сократились и продажи. Но следует учесть, что в первые месяцы у продавцов еще оставались значительные запасы транспорта, плюс какие-то партии автомобилей могли прибыть позже, поскольку были заказаны ранее.



Помимо этого, в данной ситуации не совсем правильно сравнивать докризисный месяц с сегодняшним днем. Гораздо корректнее влияние упавшего предложения на ситуацию на рынке отразит сравнение весенних показателей.



«Это данные месяц к месяцу. Поэтому пока еще нельзя делать каких-либо выводов. В феврале 2022 года ситуация достаточно другая, чем в марте, например. Вот это падение на 62% — это серьезные цифры, но каких-то выводов делать не надо. Больше будет интересно посмотреть март к марту. Ведь самое сильное падение продаж началось именно тогда», — рассказал УрБК руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.



Добавим, что в стране постепенно наладились поставки по параллельному импорту, плюс на рынке активно появляются китайские автомобили. В итоге за январь-февраль 2023 года в Россию было доставлено почти 50 тыс. новых машин, что на треть превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Здесь нужно сделать уточнение, что на это повлияло закрытие находящихся в РФ производственных площадок, которые принадлежат иностранным компаниям. Однако даже с учетом этого можно допустить, что предложение нормализуется, или уже это произошло. С этим отчасти согласен и М. Едрышов.



«Китая хватит точно, чтобы удовлетворить спрос, если у него будет такая цель. Причем без всякого труда. Вообще, в этом году, скорее всего, доля китайских машин в числе продаж будет около 50%. Это серьезный показатель для китайской автомобильной промышленности», — предполагает он.



В отчете АЕБ отмечается, что в феврале лидерство на рынке сохранила Lada, увеличившая свои продажи до 23,4 тыс. единиц. Сейчас доля «АвтоВАЗа» выросла до 56%, в то время как годом ранее она составляла 20,3%. Однако половину топ-10 самых продаваемых брендов заняли китайские автомобили, чьи продажи также продолжают расти. У занявшей второе место компании Haval они увеличились на 49%, у взявшей «бронзу» Geely — на 85%. Отдельно можно выделить также входящую в топ Great Wall, чьи машины стали на 679% востребованнее. Заметим, что при этом корейских автомобилей Kia было продано только 1,5 тыс. штук, что на 90% меньше, чем годом ранее. Уточним, что до февраля 2022 года этот бренд был лидером среди иномарок.



Если вернуться к вопросу продаж, то наиболее важным фактором является рост цен при снижении покупательной способности населения, добавил автоэксперт.



«Если раньше доступными автомобилями мы называли те, что стоят до 1 млн руб., то сейчас эта сумма увеличилась в два раза. Пока не будет именно доступных машин, каких-то серьезных изменений ждать не стоит. Перспектива появления доступного автомобиля стоимостью до 1 млн руб. или 500 тыс. руб. — практически нулевая. Кто-то надеется, что цены упадут, хотя никаких причин к этому, к сожалению, нет», — объяснил М. Едрышов.



Добавим, что в текущей экономической и политической ситуации изменился и подход населения к потреблению. Сейчас люди предпочитают накопительную модель потребления. К этому добавляется отказ от долгосрочных планов: граждане боятся делать дорогостоящую покупку или брать кредит, поскольку в любой момент ситуация в стране и мире может поменяться.



В итоге на данный момент главными причинами падения автомобильного рынка являются отсутствие денег и психологические причины. Мартовские показатели же смогут более адекватно отразить, насколько отрасль смогла за год приспособиться к новым экономическим условиям.