В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались на 12,1% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена такого транспорта достигла 499 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».
Отметим, что по стране продажи подержанных машин выросли на 18,6%. Средний ценник — 550 тыс. руб.
«Начиная с 2020 года, ситуация на авторынке постоянно подталкивала автодилеров и покупателей автомобилей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать», — прокомментировал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
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