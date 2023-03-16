УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:44

В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались на 12,1% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена такого транспорта достигла 499 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».

Отметим, что по стране продажи подержанных машин выросли на 18,6%. Средний ценник — 550 тыс. руб.

«Начиная с 2020 года, ситуация на авторынке постоянно подталкивала автодилеров и покупателей автомобилей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать», — прокомментировал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...

31.01.2023 В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех ...

31.01.2023 В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с ...

19.07.2022 В Свердловской области 69,1% проданных автомобилей с пробегом — иномарки

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. По итогам II квартала в Свердловской области 69,1% продаж автомобилей с пробегом ...

14.07.2022 В России за квартал продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 16,7%

УрБК, Москва, 14.07.2022. В России во II квартале продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (715)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18