Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году

УрБК, Москва, 22.01.2024. Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос в денежном выражении в 2023 году более чем в семь ...18.01.2024 Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ...09.01.2024 В Свердловской области техосмотр в 2024 году подорожает на 12%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области стоимость техосмотра автомобилей в 2024 году составит 1 тыс. ...23.11.2023 Рост продаж на авторынке РФ может достигнуть 10% в 2024 году
УрБК, Москва, 23.11.2023. Увеличение объема продаж автомобилей в России в 2024 году может достигнуть 10%. Мнения ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...