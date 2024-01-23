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23.01.2024

Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году

УрБК, Москва, 23.01.2024. Часть китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок в 2024 году, пишет Telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на прогноз главы дилерского холдинга «Борисхоф» Тимофея Гераськина.

По его мнению, в 2024 году уровень инвестиций, необходимый для закрепления на авторынке РФ, вырастет, и не все китайские игроки, недавно пришедшие на российский рынок, сумеют его поддерживать на фоне низких объемов продаж.

Ранее УрБК писал о том, что экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос в денежном выражении в 2023 году более чем в семь раз, до 11,5 млрд долл. США. При этом склады российских автодилеров уже перенасыщены новыми автомобилями, большая часть которых китайского производства.
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