Поставки автомобилей из КНР в РФ выросли в 7,2 раза в 2023 году

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Импорт легковых автомобилей в РФ в I квартале сократился на 15%

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УрБК, Москва, 10.05.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-марте 2017 года составил 44,7 тыс. штук, что ...

За I квартал импорт легковых автомобилей в России упал в 1,8 раза

УрБК, Москва, 12.05.2016. В I квартале 2016 года импорт легковых автомобилей в Россию составил 52,7 тыс. единиц на ...

Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 20%

УрБК, Москва, 05.12.2014. Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев этого года сократился на 20,3% и ...