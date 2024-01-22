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22.01.2024

Поставки автомобилей из КНР в РФ выросли в 7,2 раза в 2023 году

УрБК, Москва, 22.01.2024. Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос в денежном выражении в 2023 году более чем в семь раз, до 11,5 млрд долл. США с 1,6 млрд долл. США в 2022 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

«Электромобилей из Китая в РФ за прошлый год поставлено 8,5 тыс. штук на 262,6 млн долл. США против 3,1 тыс. штук и 53,4 млн долл. США за 2022 год», — пишет издание.

В китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) отметили, что рекордный спрос на российском рынке позволил Китаю стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире в 2023 году, сместившим Японию.

Ранее УрБК писал, что доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%.
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