Поставки автомобилей из КНР в РФ выросли в 7,2 раза в 2023 году

УрБК, Москва, 10.04.2018. Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом ...10.05.2017 Импорт легковых автомобилей в РФ в I квартале сократился на 15%
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-марте 2017 года составил 44,7 тыс. штук, что на 15% ниже уровня ...10.05.2017 Импорт легковых автомобилей в РФ в I квартале сократился на 15%
УрБК, Москва, 10.05.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-марте 2017 года составил 44,7 тыс. штук, что ...12.05.2016 За I квартал импорт легковых автомобилей в России упал в 1,8 раза
УрБК, Москва, 12.05.2016. В I квартале 2016 года импорт легковых автомобилей в Россию составил 52,7 тыс. единиц на ...05.12.2014 Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 20%
УрБК, Москва, 05.12.2014. Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев этого года сократился на 20,3% и ...