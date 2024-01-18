УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
18.01.2024

Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%

УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ссылаясь на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов», — заявил А. Подщеколдин. По его оценке, в настоящее время около 2,1 тыс. российских дилеров реализуют автомобили 60 китайских производителей. В 2024 году в РФ может быть продано от 1,1 млн шт. до 1,3 млн штук китайских машин.

Ранее уже сообщалось, что склады российских дилеров перенасыщены автомобилями преимущественно китайских брендов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.08.2023 В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей китайских брендов. Это 2,4% от ...

25.08.2023 В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей ...

17.08.2023 Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...

10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...

30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (301)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18