Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%

Материалы по теме

В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей китайских брендов. Это 2,4% от ...

В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей ...

Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...

В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...

На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...