Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%

В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей китайских брендов. Это 2,4% от ...25.08.2023 В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук
УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей ...17.08.2023 Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...