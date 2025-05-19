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Вчера, 13:30

Аналитики оценили глубину падения авторынка

Аналитики оценили глубину падения авторынкаАвторынок РФ переживает глубокое падение. По данным Российской ассоциации автодилеров (РОАД), за январь-июнь 2025 года в стране реализовали 569,1 тыс. шт. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 27%. Аналитики связывают это с отсутствием доступных финансовых инструментов приобретения автомобилей.

Глава ассоциации Алексей Подщеколдин полагает, что в 2025 году рынок легковых автомобилей может сократится на 23-32% по сравнению с предыдущим годом. По его прогнозам, в базовом сценарии продажи составят 1,3 млн шт., а в пессимистичном — 1,15 млн шт.

Глава РОАД отметил, что реализация базового сценария вероятна в случае улучшения условий кредитования и, соответственно, увеличения продаж автомобилей в лизинг. Несмотря на снижение ключевой ставки, стоимость коммерческих кредитов по-прежнему высока: на данный момент она составляет 27-28% годовых.

Он подчеркнул, что подобная ставка является неподъемной не только для желающих приобрести машину, но и для многих компаний-автодилеров, так как годовая рентабельность большинства из них составляет менее 20%, а месячная продолжает падать.

«До 2023 года месячная рентабельность в нашей индустрии составляла примерно 2,8%. В прошлом году она составила всего лишь около 1%. При этом сегодня за кредит надо платить больше 2% [в месяц]. К сожалению, нам говорят, что надо обходиться своими средствами. Но ни один бизнес, даже самый богатый, не обходится без кредитования», — сообщил А. Подщеколдин.

Также он отметил, что при средней стоимости машины около 3 млн руб. немногие могут позволить себе приобрести ее без кредитного плеча за доходы в размере средней зарплаты по стране.

Представители автопроизводители «Соллерс» считают, что в 2025 году продажи при пессимистическом сценарии снизятся на 30%, до 1,1 млн единиц.

«В случае, если с середины этого года начнется поэтапное снижение ключевой ставки, боюсь, что рынок сможет вернуться к положительной динамике теперь уже только в четвертом квартале этого года. Все-таки отсутствие доступных финансовых инструментов приобретения автомобилей — кредитов и, соответственно, доступного лизинга — достаточно болезненным образом сказывается на всех клиентах. И итоги июня, к сожалению, для нас являются очень неутешительным сигналом о том, что рынок продолжает падение», — рассказала ТАСС заместитель генерального директора «Соллерса» Зоя Каика в кулуарах выставки ИННОПРОМ.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что по итогами года продажи новых авто снизятся до 1,15-1,2 млн штук.

«Даже в случае дальнейшего снижения ставки ЦБ в июле — сентябре ситуация принципиально не изменится, так как инерция спроса на дорогие товары при высоких ставках очень велика, и даже снижение стоимости автокредитов с текущих 27% до, скажем, 20–22% годовых, все еще будет слишком невыгодно для покупателей транспорта. Поэтому в таких условиях ключевую роль будут играть целевые меры господдержки и возможное расширение программ субсидий для автокредитования» — сообщил В. Чернов.

Отметим, что выдача автокредитов населению в России в связи с высокими ставками продолжает снижаться. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за январь-май 2025 года объем выданных автокредитов упал на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 457,2 млрд руб.

При этом на Среднем Урале автокредитование снижается лишь немного медленнее, чем в целом по стране. Согласно данным НБКИ, за январь-май текущего года в свердловском регионе было выдано автокредитов на сумму 13,7 млрд руб., что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»
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