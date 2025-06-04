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Вчера, 13:27

Снижение ключевой ставки может ускориться

Снижение ключевой ставки может ускоритьсяВ пятницу, 25 июля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК аналитики единогласно ждут новый раунд смягчения денежно-кредитной политики. Одни эксперты рассчитывают на умеренное снижение ставки на 1 п. п., до уровня 19%, тогда как другие допускают более глубокое уменьшение сразу на 2 п.п.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева выделяет два возможных сценария развития событий.

«Первый сценарий предполагает снижение ставки на 1 п.п. до 19% с умеренно-жестким сигналом, что будет отражать формирование дезинфляционной тенденции, которая, тем не менее, требует дополнительного подтверждения ввиду неоднородности динамики цен по сегментам. Второй сценарий предполагает снижение ставки сразу на 2 п.п. и жесткий сигнал, что будет скорее свидетельствовать в пользу устойчивости в дезинфляционной тенденции и росте рисков для бизнеса в условиях жестких денежно-кредитных условиях, но по-прежнему предполагать возможность нового повышения ставки в случае роста рисков усиления инфляционного давления. По нашим оценкам, более вероятен сценарий с понижением ставки на 1 п.п., поскольку, в частности, к заседанию 25 июля еще не будет вторичного эффекта повышения тарифов ЖКХ и влияния на инфляционные ожидания. Эти данные будут обнародованы уже в августе», — заявила Наталия Пырьева.

Она также отметила, что в пользу снижения ставки на 1 п.п. говорит сохраняющиеся инфляционные риски.

«Сохраняется неоднородность динамики цен по сегментам, расходы бюджета также остаются повышенными и создают проинфляционный риск, рынок труда все еще «горячий». Для достижения таргета по инфляции Банк России будет осторожен в шагах по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы минимизировать воздействие проинфляционных факторов», — добавляет
ведущий аналитик «Цифра брокер».

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров полагает, что ЦБ будет рассматривать шаг снижения до 2 п.п.

«Июньское снижение ставки не привело к смягчению жесткости ДКП. Исходя из прогноза ЦБ, жесткость ДКП в среднем должна составлять 13%, но сейчас складывается на уровне около 15%, что дает ЦБ запас жесткости в 2 п.п. Сейчас вопрос не столько в шаге в июле, сколько в траектории снижения ставки в принципе. Для участников рынка было бы комфортнее видеть равномерно устойчивое снижение ставки, например, по 1.5 п.п. до конца года. В целом и экономическая активность, и инфляция складываются ниже прогноза ЦБ. Полагаем, что в таких условиях ЦБ может снизить ставку на 2 п.п. Шаг на сентябрьском заседании пока не определен, к сентябрю будут данные по заработным платам за июнь, инфляционные ожидания после роста тарифов ЖКХ. Риски быстрого снижения ставки лежат в области смещения спроса от рублевых к валютным активам, реализация процентного риска банков с остановкой кредитования. Снижение ставки более чем на 1 п.п. приведет к изменению прогноза Банка России по инфляции и по ставке. Средняя ставка опустится до 19-19.2%, а на конец года до 14-15%», — сообщил Илья Федоров.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что регулятор будет выбирать из консервативного шага снижения на 1,5 п.п. и более агрессивного шага в 2 п.п.

«Сдерживающими факторами для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания, влияние на замедление инфляции помимо устойчивых компонент волатильных факторов, а также пока еще неустойчивость самого процесса снижения темпов роста цен. В этих условиях для ЦБ будет крайне важным дать правильный сигнал рынку для формирования его дальнейших ожиданий вне зависимости от шага снижения ставки, в том числе через обновление параметров макропрогноза. Мы полагаем, что чем больше будет смягчение политики на заседании 25 июля, тем более осторожным сигналом регулятор сопроводит свое решение. Снижении ставки на 100-150 б.п. ЦБ может сопроводить возможностью дальнейшего смягчения политики, а при снижении на 200 б.п. сигнал будет нейтральным», — рассказал Юрий Кравченко.

Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг ожидает снижение ключевой ставки до 18% с сохранением нейтрального сигнала.

«Инфляция с поправкой на эффект укрепления рубля остается заметно выше цели, инфляционные ожидания населения не реагируют на замедление инфляции. В среднесрочном прогнозе ожидаю снижения прогнозного диапазона по инфляции на декабрь 2025 года на уровне 0,5 процентного пункта, более быстрой траектории снижения ключевой ставки в 2025 году, но сохранение консервативного взгляда на ДКП в 2026 и 2027 годах», — добавляет Валерий Вайсберг.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также ожидает снижение ставки на 2 п.п.

«Не исключаем, что снижение может быть и меньшим, только на 1,5 п.п. до 18,5% годовых, но наш базовый сценарий предполагает, что в июле ключевая ставка будет снижена. Главным образом, на такое решение повлияет, по нашему мнению, инфляция в июне, которая, по оценке Росстата, замедлилась с 9,88% до 9,4%. Кредитный рынок «охладился» еще в I квартале текущего года, так как объем и количество выданных кредитов в годовом выражении упали на 44-50%. Также в пользу снижения ключевой ставки могут сработать еще и инфляционные ожидания, которые в июле не росли, даже несмотря на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. В то же время, само повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля уже приостановило, хотя незначительно, замедление недельной инфляции. Таким образом, мы считаем, что ключевая ставка будет 25 июля снижена регулятором почти гарантированно, но не резко — не более чем на 2 п. п.», — заявила Наталья Мильчакова.

Напомним, что резкий рост ставок в экономике РФ начался почти два года назад. В августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года, феврале, марте и апреле 2025 года регулятор оставил ставку без изменения. В июне ЦБ впервые за три года принял решение снизить ставку — с 21% до 20%.

Фото с сайта cbr.ru
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