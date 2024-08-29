Ставка 18+

В пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России соберется на плановое заседание по денежно-кредитной политике (ДКП). Опрошенные УрБК эксперты хоть и отмечают, что последние действия регулятора привели к тому, что спрос начинает охлаждаться, разошлись во мнении, будет ли поднята ключевая ставка. Одни считают, что если это и случится в ближайшую пятницу, то рост будет ограничен 19-20%. Другие полагают, что ЦБ займет выжидательную позицию, а ставка будет повышена в октябре, когда состоится опорное заседание по ДКП.
Напомним, что совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 18% годовых 27 июля 2024 года впервые с декабря 2023 года. До этого в августе 2023 года регулятор в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200, в декабре — на 100.
«Я ожидаю повышения ключевой ставки до 19% годовых на фоне сильного отклонения инфляции в III квартале от прогноза регулятора. Сигнал по ставке при этом может быть несколько смягчен и подразумевать возможность сохранения ставки на опорном октябрьском заседании», — отметил директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, наоборот, считает, что при отсутствии шоковых событий ЦБ возьмет паузу и продолжит наблюдать за ситуацией на внутреннем рынке. По его словам, при необходимости ЦБ прибережет повышение ставки для опорного заседания в конце октября.
«Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки ЦБ до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике. Дезинфляционные тренды пока не устойчивы, и для их полноценного формирования требуется время», — полагает Юрий Кравченко. При этом он не исключает, что к октябрьскому заседанию ослабление потребительского спроса и замедление экономической активности станут более явными, что позволит избежать дальнейшего ужесточения ДКП.
Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева не разделяет подобного мнения, несмотря на то, что последние недельные данные указали на первую с февраля 2023 года дефляцию. По ее словам, без учета некоторых волатильных компонентов индекса потребительских цен инфляция сохраняется.
Она отмечает, что при этом наблюдается ускоряющийся рост цен на молочную продукцию, повышенные темпы увеличения стоимости хлеба и мяса, бензина, бытовых услуг. Поэтому Наталия Пырьева считает, что пока рано судить о заметном охлаждении инфляции в стране.
«С учетом поступающих данных шансы на повышение ставки на заседании в сентябре высоки. По нашим оценкам, оптимальным шагом будет повышение ключевой ставки на 100 б. п. до 19%, но не исключаем, что регулятор может принять более «ястребиное» решение и повысить ставку сразу на 200 б. п. до 20%», — считает аналитик.
Руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев не склонен полагать, что регулятор пойдет на увеличение ключевой ставки до 20%. Он считает, что отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции обусловливает дальнейшее повышение на 1 п. п. (до 19%), что будет соответствовать середине прогноза ЦБ.
«Регулятор прежде всего сфокусирован на купировании инфляционных рисков в среднесрочной перспективе. Как представляется, этой цели больше служит сохранение жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) продолжительное время, чем оперативное задирание ставки на все новую и новую высоту. Такая работа, по крайней мере на вербальном уровне, уже проделана ЦБ в июле: прогнозная траектория ключевой ставки на ближайшие два года пересмотрена в сторону повышения в среднем на ни много ни мало 4 п. п.», — отметил Алексей Ковалев.
При этом он напомнил о заявлении заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе 2024 года темпы роста кредитования в России замедлились, причем подобная динамика затронула розничный и корпоративный секторы.
«Что касается сигнала, то мы ждем сохранения июльской редакции, то есть «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Относительно среднесрочной перспективы мы полагаем, что цикл снижения ставки, скорее всего, начнется в I полугодии 2025 года при благоприятном сценарии, а темпы снижения будут зависеть от скорости замедления инфляции. На конец 2025 года ожидаем ключевую ставку в районе 12-13%», — пояснил руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам».
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в пользу повышения ключевой ставки рефинансирования сейчас говорят высокие темпы корпоративного кредитования, расширение деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в августе и рост инфляционных ожиданий населения в прошлом месяце до 12,9% с 12,4% в июле. Тем не менее он склоняется к тому, что регулятор на заседании 13 сентября не будет ее повышать.
«Ранее российские власти анонсировали предоставить целый ряд мер по борьбе с инфляцией, не касающихся денежно-кредитной политики Банка России, а сам ЦБ неоднократно указывал на длительный период удержания высокой ключевой ставки рефинансирования. Полагаю, что с учетом всего вышеперечисленного на заседании Центрального Банка России 13 сентября ключевую ставку рефинансирования оставят на уровне в 18% годовых и продолжат «ястребиную» риторику о длительном периоде удержания и очередного повышения ставки в случае необходимости в дальнейшем. Такую вероятность я оцениваю в 80%, а 20% оставляю на повышение ключевой ставки рефинансирования на 100 б. п., если данные Росстата по недельным темпам роста потребительских цен за период с 3 по 9 сентября 2024 года покажут существенный рост», — считает Владимир Чернов.
Стоит отметить, что, согласно основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026-2027 годов, которые ЦБ опубликовал
в конце августа, по базовому сценарию до конца 2027 года не ожидается значительное изменение геополитических условий или отмена введенных санкций.
В то же время отмечается, что вероятность реализации рискового сценария ЦБ (с сочетанием отрицательных факторов как спроса, так и предложения) по сравнению с прошлым годом снизилась. При этом более возможным выглядит проинфляционный сценарий в сравнении с дезинфляционным.
В случае реализации дезинфляционного сценария регулятор ожидает ключевую ставку на уровне 12-14% в 2025 году и 9-10% в 2026 году. При осуществлении проинфляционного сценария прогнозируется ставка около 16-18% в 2025 году и 11,5-12,5% в 2026 году. При этом, если будет реализован сценарий глобального кризиса, Банк России не исключает ставку на уровне 20-22% в 2025 году.Фото с сайта cbr.ru