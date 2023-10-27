С новой ставкой!

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В пятницу, 15 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП). Экономисты и финансисты прогнозируют повышение ключевой ставки, но у них нет единого мнения, какой сценарий ужесточения предпочтет регулятор. О том, какие прогнозы рассматривают эксперты перед решением совета директоров Банка России, — в обзоре УрБК.Банк России 27 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. В сентябре регулятор принял решение об увеличении ключевой ставки до 13%. До этого, месяц назад, совет директоров ЦБ в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля. При этом в начале ноября глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до конца текущего года.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг прогнозирует, что повышение произойдет на уровне 200 базисных пунктов, до 17% годовых.«Темпы экономического роста значительно превышают ожидания Банка России, кредитная активность остается высокой, потребительский спрос не демонстрирует признаков значительного замедления», — считает В. Вайсберг.По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, повышение ключевой ставки пока что сказалось на темпах розничного кредитования, которое в октябре замедлилось до 1,1% против сентябрьских 1,5%. При этом он считает, что не стоит упускать грядущий рост потребления в преддверии празднования Нового года.«Мы полагаем, что Банк России примет решение поднять ставку на 1 п. п., до 16%. Безусловно, мы наблюдаем признаки замедления темпов роста инфляции: по ноябрьским данным Индекса Потребительских Цен инфляция составила 7,5% вместо консенсус-прогноза 7,6%», — отметил Д. Болотских, добавив, что текущая экономическая ситуация позволяет Банку России продолжить цикл ужесточения ДКП.По его словам, данные опережающего индикатора PMI производственного сектора говорят, что ожидания бизнеса в ноябре остались на уровне октября. Более того, корпоративное кредитование продолжило расти в октябре, прибавив 2,3% против сентябрьских 2%. Рост темпов на треть был обеспечен производителями крабов, однако в декабре происходят повышенные траты госбюджета, что может поддержать темпы корпоративного кредитования в декабре и предоставить возможность регулятору поднять ставку еще на 1 п. п.О вероятности повышения ключевой ставки до 16-17% годовых говорит и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она также считает, что главными факторами, которые повлияют на такое решение ЦБ РФ, являются уровень инфляции и динамика инфляционных ожиданий в России.По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция выросла почти до 7,5%, несмотря на то, что ЦБ РФ прогнозировал инфляцию на уровне 7-7,5% на весь 2023 год, а потребительские цены в ноябре уже взлетели до верхней границы прогноза. Ранее агентство «инФОМ» сообщило, что, по итогам проведенного им опроса, инфляционные ожидания населения в середине ноября повысились с октябрьских 11,2% до 12,2%.Согласно данным этого же опроса, наблюдаемая населением годовая инфляция в ноябре выросла с октябрьских 14% до 15%, что в итоге оказалось вдвое выше официальной годовой инфляции в ноябре.Наталья Мильчакова отмечает, что еще одним проинфляционным риском является продолжающееся уже семь недель падение цен на нефть, способное в дальнейшем при такой же динамике обвалить и рубль.«То есть в России сегодня проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными. Хотя помесячная инфляция в ноябре оказалась ниже октябрьской, этот фактор не меняет общей картины проинфляционных рисков. Соответственно, действующая ключевая ставка в 15% годовых уже недостаточно эффективно выполняет функции по сдерживанию инфляции, и регулятор практически неизбежно ее повысит», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global.При этом, по ее словам, вероятность сохранения ключевой ставки на текущем уровне является низкой, менее 5%, а ее снижение при таких проинфляционных рисках невозможно.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что основным сценарием для Банка России может стать повышение ключевой ставки до 16%. Это объясняется тем, что существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, а динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился.«Аналитики Банка России полагают, что «для возвращения инфляции к цели 2024 года в условиях высоких и не заякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени». Можно сделать вывод, что сохранение ключевой ставки 15% все-таки может рассматриваться регулятором как один из возможных вариантов. И в этом случае ставка на текущем уровне может удерживаться дольше, например, до середины будущего года. Тем не менее на фоне превышения значений инфляции, роста экономической активности и объемов кредитования над последними прогнозами Банка России мы считаем более вероятным повышение ключевой ставки до 16%, что соответствует верхней границе октябрьского прогноза на этот год», — считает Ольга Беленькая.По ее словам, также возможен и промежуточный вариант — повышение ключевой ставки на меньший шаг, например, на 50 б. п. На это указывают ставки денежного рынка: при приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что в пользу повышения играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ — это стимулирующая бюджетная политика в следующем году, поэтому регулятор при подъеме ставки будет в том числе руководствоваться уже 2024 годом.«Ожидаем от ЦБ повышения ставки до 16%. В то же время от более агрессивного повышения ставки (более чем на 100 б. п.) ЦБ будет сдерживать укрепившийся за последние два месяца рубль и сохраняющийся структурный дефицит ликвидности в банковском секторе. Наряду с повышением ставки ожидаем от ЦБ сохранения умеренно-жесткого сигнала о том, что высокий уровень ключевой ставки — это надолго. При этом пока не стоит отбрасывать вероятность того, что цикл ужесточения политики не завершится в этом году», — резюмировал Юрий Кравченко.Таким образом аналитики прогнозируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и считают, что совет директоров регулятора 15 декабря повысит ключевую ставку до 16-17% годовых. Исторический же минимум для ключевой ставки, который был достигнут летом 2020 года, составлял 4,25%.