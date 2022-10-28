Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 16.12.2022. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.



«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики», — говорится в сообщении.



Напомним, что 28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне.