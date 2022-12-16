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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 10.02.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне. В декабре регулятор также сохранил ее.

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