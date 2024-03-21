Ставка не пойдет на снижение

Аналитики не ожидают пересмотра ключевой ставки на мартовском заседании ЦБ ...

Аналитики не ожидают пересмотра ключевой ставки на февральском заседании ЦБ ...

Пауза до весны

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 8 до 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора. ...