Ставка не пойдет на снижение

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России соберется на плановое заседание по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК эксперты не ждут от регулятора снижения ключевой ставки, несмотря на то, что инфляция в марте замедлилась до 4,5%, а инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11%. Тем не менее может быть дан сигнал от ЦБ, что в дальнейшем денежно-кредитная политика будет смягчена, но не раньше, чем во втором полугодии 2024 года.
Напомним, что в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%, на этом уровне она продолжает оставаться и в настоящее время. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 10 апреля на пленарном заседании Госдумы, заявила
, что это стало основным фактором сдерживания роста инфляции.
«Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — сказала тогда Э. Набиуллина.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, отмечает, что к апрельскому заседанию достигнут заметный прогресс в части условий для снижения ставки. В частности, текущая инфляция в марте замедлилась до 4,5%, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11%, что является минимальным показателем с июля прошлого года.
«Однако мартовское снижение инфляции во многом связано с изменением волатильных компонент (в первые две недели апреля инфляция вновь ускорилась), потребительская активность продолжает расти высокими темпами, ценовые ожидания предприятий повысились на фоне роста издержек, рост потребкредитования немного ускорился, а снижения жесткости рынка труда не произошло. В последних материалах ЦБ продолжает считать, что, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), рост спроса в экономике по-прежнему опережает возможности увеличения предложения, что тормозит устойчивое снижение инфляции к цели», — отмечает О. Беленькая.
По ее словам, на заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку и может при этом несколько смягчить риторику на фоне дальнейшего замедления инфляции в марте, продолжающегося снижения инфляционных ожиданий населения и увеличения внешнеторгового профицита.
«Возможно, будет дан сигнал, подтверждающий, что при развитии ситуации по базовому сценарию условия для снижения ключевой ставки могут сложиться во второй половине 2024 года. Мы полагаем, что с учетом замедляющейся инфляции, снижающихся инфляционных ожиданий населения и тенденции к замедлению роста кредитования и импорта ЦБ вполне достаточно жесткости текущего прогноза, однако в случае существенного пересмотра вверх прогноза роста внутреннего спроса регулятор может решить, что для возвращения инфляции к цели до конца года может потребоваться более длительное сохранение высокой ключевой ставки. Наш базовый прогноз предполагает, что с наибольшей вероятностью снижение ключевой ставки начнется в июле, с меньшей вероятностью в сентябре, со снижением до 12–14% до конца года», — пояснила О. Беленькая.
Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг полагает, что пауза в действиях регулятора продлится как минимум до момента прояснения ситуации с налоговой реформой, которая может повлиять на потребительский спрос уже в IV квартале 2024 года.
«Ставка, скорее всего, останется без изменения: с одной стороны, снизились инфляционные ожидания населения, с другой — выросли инфляционные ожидания предприятий. Показатели устойчивой ценовой динамики прекратили снижение, несмотря на замедление общей инфляции», — сообщил В. Вайсберг, добавив, что изменение сигнала от Банка России маловероятно, а начало смягчения ДКП, скорее, отодвинется, что будет видно по повышению прогноза средней ключевой ставки.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, ссылаясь на ряд аналитических обзоров, которые выпустил ЦБ на прошлой неделе, считает, что их риторика не позволяет рассчитывать на возможность смягчения позиции регулятора на заседании 26 апреля.
«Сохранение высокой экономической активности и ускорение кредитования, слабое и неравномерное замедление устойчивых компонентов инфляции, повышенные инфляционные ожидания и жесткость рынка труда выступают в пользу сохранения ключевой ставки и отсутствия сигналов о смягчении со стороны ЦБ. Более того, не исключаем, что регулятор может несколько ужесточить позицию, отразив это в повышении прогноза по экономической активности, темпам кредитования или инфляции на опорном заседании (будет представлен обновленный макропрогноз). В этих условиях повышается вероятность того, что первое снижение ключевой ставки будет уже не в июле, как до недавнего времени ожидало большинство участников рынка, а на опорном заседании в сентябре», — пояснил Ю. Кравченко.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также полагает, что Банк России на заседании в апреле сохранит ставку на текущем уровне в 16% и заметных изменений в риторике регулятора на текущем заседании ожидать не стоит.
«Банк России продолжит наблюдать за обстановкой в экономике, которая пока остается более устойчивой, чем это закладывалось ранее. Так, мы видим рост деловой активности в промышленности, подкрепляемый высокой загрузкой производственных мощностей и последующим увеличением объемов промышленного производства. Помимо этого, сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объема розничных продаж. Вместе с тем мы не видим устойчивости в дезинфляционном тренде», — считает аналитик.
С ней солидарна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отмечая, что снижения ключевой ставки можно ожидать к осени, но по итогам одного из летних заседаний совета директоров ЦБ РФ может намекнуть на сроки начала снижения ставки.
«Сохранение ключевой ставки на текущем уровне будет, разумеется, неблагоприятно для заемщиков, но зато очень благоприятно для вкладчиков. Также отметим, что высокие процентные ставки по кредитам все-таки в I квартале текущего года помогли немного охладить спрос на кредитование и отодвинуть угрозу надувания «кредитного пузыря», — отметила Н. Мильчакова.
Напомним, что в августе прошлого года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.Фото с сайта cbr.ru