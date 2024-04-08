Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка ЦБ начнет снижаться

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ЦБ: Пик инфляции в России остался позади

Пик роста уровня инфляции в России на сегодняшний день уже пройден. Это произошло благодаря жесткой денежно-кредитной ...

ЦБ: Пик инфляции в России остался позади

УрБК, Москва, 10.04.2024. Пик роста уровня инфляции в России на сегодняшний день уже пройден. Это произошло благодаря ...

ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила ...

ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

УрБК, Москва, 08.04.2024. Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении ...

Зампред ЦБ РФ спрогнозировал ключевую ставку в 6-6,5% при инфляции в 4%

УрБК, Москва, 17.06.2016. По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, ключевая ставка ЦБ при достижении ...