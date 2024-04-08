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Вчера, 16:22

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка ЦБ начнет снижаться

УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда убедится, что темп замедления роста инфляции набрал нужную скорость, заявила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе доклада в Госдуме.

Напомним, что 5 декабря 2023 года ставка была увеличена до 16%, на этом уровне она продолжает оставаться и в настоящее время. Э. Набиуллина заявила, что это стало основным фактором сдерживания роста уровня инфляции.

«Почему же мы продолжаем держать ставку на уровне 16%? При том что инфляция уже более чем в два раза ниже, чем было на пиках. Этот вопрос депутаты поднимали при обсуждении отчета. Структурная перестройка экономики сопровождается ростом расходов, и бюджетная политика вносит более высокий, чем раньше, вклад в совокупный спрос (через госзаказ, государственные инвестиции, рост зарплат, льготные кредиты, прямые субсидии). Чтобы это не приводило к постоянному ускорению роста цен, пространство для частного кредита уменьшается, и это означает, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой. Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — сказала Э. Набиуллина.
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