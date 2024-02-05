Ставка, цены, ипотека

Представители уральского банковского сектора подвели итоги 2023 года и поделились своими прогнозами на текущий год. В частности, они коснулись и таких вопросов, как возможные колебания ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году, а также дисбалансов, вызванных бурным ростом портфеля льготного ипотечного кредитования, и путей их исправления.Кредиты бизнесу и населению
По словам заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина, объем кредитов, выданных малому бизнесу в Свердловской области в 2023 году, вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом, превысив 360 млрд руб. Он отметил, что такой показатель был достигнут в том числе благодаря одной очень крупной сделке, состоявшейся в прошедшем году, но и без нее рост кредитного портфеля МСБ составил бы более 20%.
Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении на 26%, до 1,5 трлн руб. Спрос на кредиты был обусловлен, с одной стороны, восстановлением деловой активности, с другой — замещением внешних заимствований, подчеркнул спикер. Портфель корпоративных кредитов в регионе вырос в 2023 году на 30% и составил 1,9 трлн руб.
Портфель потребительских кредитов, выданных свердловчанам в 2023 году, вырос на 17%, до 453 млрд руб. Ипотечный портфель увеличился на 34%, до 564 млрд руб.
Количество выпущенных на территории Свердловской области банковских карт выросло в течение 2023 года на 1 млн штук, до 13 млн карт. «По этому показателю мы являемся лидерами, наряду с Тюменской областью, среди регионов УрФО», — подчеркнул спикер, добавив, что в среднем в 2023 году на одного свердловчанина приходилось 3,1 банковской карты.
За девять месяцев 2023 года держатели карт на территории Свердловской области провели 1,8 млрд операций на общую сумму 3,4 трлн руб. Эти показатели превышают результат 2022 года: по количеству — на 11%, по сумме — на 14%. 98% из них составили расчеты и переводы, 2% — снятие наличных. В среднем за один раз свердловчане обналичивали порядка 17 тыс. руб., в 2023 году эта сумма увеличилась на 3 тыс. руб. по сравнению с 2022 годом.Ипотека
«В целом за год кредитные организации выдали населению Свердловской области новых ипотечных кредитов на общую сумму 256 млрд руб. Нужно сказать, что это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений», — отметил С. Коровин. По данным Банка России, за 12 месяцев в регионе зарегистрировали
78 тыс. 228 сделок.
При этом доля просроченных ипотечных кредитов в общем объеме такого рода выданных займов не превышает 1%, добавил эксперт.
Причин роста ипотечного кредитования эксперт назвал две. Во-первых, в ушедшем году спрос на жилье восстанавливался после спада в 2022 году. Во-вторых, у заемщиков сохранялся мотив приобретения жилья как средства сбережения инвестиций.
Представитель Центробанка отметил, что в 2024 году рост объема ипотечного портфеля в России может составить 7-12%. С. Коровин подчеркнул, что ЦБ выступает не за то, чтобы объем выданных ипотечных займов сокращался в целом, а за то, чтобы он был более сбалансированным.
На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ банки увеличили ставки по рыночным ипотечным продуктам, продолжил он. Из-за этого спрос в данном секторе во II полугодии 2023 года сместился в сторону льготных ипотечных программ. Если в начале года доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных ипотечных займов составляла 58%, то по итогам декабря 2023 года она выросла до 80%.
Эта тенденция создала ряд дисбалансов на рынке жилья. Наиболее ярко они проявились в более высоком уровне цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным рынком. По итогам IV квартала 2023 года в Свердловской области этот разрыв составил 41%, что выше, чем в среднем по УрФО (31%). По России в целом этот показатель составляет более 40%.
«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. На вторичном рынке такого роста нет. Сейчас разница между ценой квадратного метра на первичном и вторичном рынках достигает 40%. Получается, что ипотека стала более массовым продуктом, а купить новое жилье стало труднее», — ранее писал
С. Коровин в авторской колонке УрБК.
В результате ЦБ РФ начал предпринимать меры по «охлаждению» этого сектора кредитования. К примеру, в декабре 2023 года были повышены требования к первоначальному взносу по ипотечным кредитам в рамках государственных программ поддержки до 30% и снижена максимальная сумма субсидируемого кредита до 6 млн руб.
«Приоритетом регуляторной политики Банка России в истекшем 2023 году стал постепенный выход из регуляторных послаблений, которые были введены в 2022 году, а также фокусировка на макропруденциальных мерах, которые, с одной стороны, направлены на поддержание финансовой стабильности, а с другой — на предотвращение возникновения «пузырей» в отдельных сегментах кредитного рынка (прежде всего, на ипотечном кредитном рынке и рынке необеспеченных потребительских кредитов)», — резюмировал С. Коровин.
Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин выразил мнение, что по-настоящему доступной потребителям ипотека станет с процентной ставкой ниже 10% и при условии, что заемщик обладает таким уровнем доходов, что будет способен погасить ипотечный кредит за 20 лет. По данным ЦБ РФ, средний срок выплаты ипотеки в России выро
с с 18 лет в 2020 году до 25 лет в 2024 году.
Отдельно эксперты обсудили и меры ЦБ, направленные на российские банки. Как ранее писал
УрБК, размер государственной компенсации финансовым организациям в рамках льготных ипотечных программ рассчитывался по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 2 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту». Однако в декабре правительство РФ приняло решение снизить повышение ключевой ставки в этой формуле до 1,5 п. п. вместо двух. В связи с этим некоторые российские банки объявили о том, что льготные ипотечные кредиты они будут предоставлять только в отношении жилья от аккредитованных застройщиков, которые субсидируют им процентную ставку.
С. Коровин заявил, что, даже несмотря на эту меру, выдача льготных ипотечных кредитов остается для банков выгодной сферой деятельности. А Е. Болотин заметил, что глобально данная мера на ситуацию не повлияет, однако может спровоцировать переток заемщиков в область покупки жилья на вторичном рынке.Вклады
Общий объем средств свердловчан, хранящихся в банках (без учета эскроу-счетов), в прошлом году вырос на 22% в годовом измерении, составив более 1,1 трлн руб.
По словам С. Коровина, по состоянию на январь 2024 года доля срочных вкладов в общем объеме вкладов выросла на 2,4 п. п., составив 61,3% (в январе 2023 года — 57,9%). Однако Е. Болотин внес уточнение, что в данной статистике учтены и зарплатные банковские карты. Если же брать только вклады, созданные с целью сбережения средств, то доля вкладов на срок от шести месяцев и более в общем объеме сберегательных вкладов составит свыше 80-85%.
С другой стороны, вкладчики отмечают, что долгосрочные кредиты в настоящее время для них стали менее выгодны. К примеру, по словам Е. Болотина, средние ставки по вкладам сроком 12 месяцев составляют около 10-11%, а сроком от трех лет и более — ниже 10%. Вклады же сроком на три месяца сейчас могут достигать
и ставки в 16,2%. Ключевая ставка
Напомним, что 15 декабря 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. С. Коровин, ссылаясь на макропрогноз
ЦБ РФ об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики от 2 ноября 2023 года, напомнил, что при условии снижения уровня инфляции в 2024 году до прогнозируемых 4-4,5% уровень ключевой ставки будет в диапазоне 12,5-14,5%.
В свою очередь, Е. Болотин отметил, что в 2024 году уже появились предпосылки к снижению ключевой ставки, поскольку замедляется темп роста кредитования. В таких условиях российским финансовым организациям нет смысла и привлекать средства вкладчиков (ведь расходуются эти средства на выдачу кредитов, спрос на которые падает).
Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов предположил, что взлет ключевой ставки ЦБ мог быть вызван и намерением Центробанка удержать курс рубля на комфортном уровне (по мнению экономистов, ослабление курса национальной валюты взаимосвязано с ростом уровня инфляции — прим. ред.), а значит, продолжая действовать в этом направлении, ЦБ РФ снижать ключевую ставку не станет в ближайшие шесть месяцев.