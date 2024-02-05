Ставка, цены, ипотека

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В 2023 году на одного свердловчанина приходилось в среднем 3,1 банковской карты

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В среднем в 2023 году на одного свердловчанина приходилось 3,1 банковской карты, ...

Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении на 26%, до 1,5 трлн руб., ...

Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении ...

Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%

В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...