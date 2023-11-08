УБРиР повысил ставки по вкладам до 16,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам: на сроках три-четыре месяца — на 0,7%, пять-семь месяцев — на 0,5%. Такое решение было принято накануне заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП), сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Так, например, по вкладу «Доход на максимум» на шесть месяцев ставка составит 15,5% годовых с учетом капитализации процентов, бонуса за оплату покупок картой банка на сумму от 10 тыс. руб. и при подключенной опции «Больше плюсов».



Еще более выгодно размещение средств в комплексный продукт «Вклад в будущее». За три месяца доход составит 16,2% годовых. Дополнительно к процентному доходу клиент получает выгоду от программы страхования жизни.



По словам управляющего директора центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаила Прилепова, банк традиционно особое внимание уделяет разработке вкладов для обеспечения клиентов пассивным доходом.



«Для нас важно, чтобы процентная ставка была конкурентной и позволяла нашим клиентам не только сберегать, но и увеличивать свой капитал. Наши продукты отвечают разным жизненным сценариям. И мы совершенствуем наши продукты, адаптируя их под меняющиеся условия в экономике», — рассказал Михаил Прилепов.



Для новых клиентов, получающих пенсионные выплаты, УБРиР запускает вклад «Пенсионный доход». Максимальная ставка по вкладу составляет 14,9% годовых с учетом капитализации процентов и подключения услуги «Все под контролем». Срок размещения средств — 180 дней, минимальная сумма — 50 тыс. руб. Первую половину срока вклада пополнение средств доступно без ограничений. Выплата процентов — каждые 30 дней, возможно частичное снятие в пределах суммы капитализированных процентов. При досрочном расторжении договора вклада с 91 дня сохраняется процентный доход по ставке 12,5% годовых, первые 90 дней производится пересчет процентов по ставке «до востребования».