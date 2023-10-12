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УБРиР поднял в среднем на 1% ставки по популярным сберегательным продуктам

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по вкладам и накопительному счету. В среднем увеличение ставок по сберегательным продуктам составило 1%. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Так, доход по накопительному счету при подключенной опции «Больше плюсов» и при сумме покупок по дебетовым и кредитным картам УБРиР ежемесячно от 60 тыс. руб. составит до 16% годовых.

По вкладу «Доход на максимум» при размещении средств на срок семь месяцев доход будет чуть выше — 16,3% годовых — при подключенной опции «Больше плюсов» и при сумме покупок по дебетовым и кредитным картам УБРиР ежемесячно от 10 тыс. руб.

Клиентам, готовым к комплексному инвестированию со страхованием жизни, «Вклад в будущее» на срок 90 дней может принести 16,6% годовых.

«Для наших клиентов мы сформировали предложение, максимально близкое к ключевой ставке ЦБ РФ и обеспечивающее высокую доходность. Мы заинтересованы делать условия по нашим продуктам более выгодными, чтобы соответствовать текущим экономическим реалиям», — сообщил управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Вклады и накопительный счет открываются в мобильном приложении, в интернет-банке или в отделении. Продукт «Вклад в будущее» оформляется только лично при посещении офиса УБРиР.

Напомним, что УБРиР входит в топ-15 банков по объемам вкладов физических лиц, по данным Интерфакс-ЦЭА на основе публикуемой ЦБ РФ отчетности.
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