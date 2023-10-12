УБРиР поднял в среднем на 1% ставки по популярным сберегательным продуктам

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по всей ...18.08.2023 УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. ...15.05.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,25 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладу «Правильный ...31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...