УБРиР поднял максимальную ставку по накопительному счету до 21%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия по накопительному ...22.02.2024 УБРиР повышает бонусные ставки для пользователей опции «Больше плюсов»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает бонусные ставки по ...18.08.2023 УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. ...15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...