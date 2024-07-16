УБРиР поднял максимальную ставку по накопительному счету до 21%

Фото предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития

УрБК. Екатеринбург. 16.10.2024 Уральский банк реконструкции и развития обновил условия по накопительному счету. Максимальная ставка по накопительному счету достигла 21% годовых и доступна тем клиентам, которые подключили платную опцию «Больше плюсов», используют карту банка для начисления зарплаты или пенсии (субсидий, соцвыплат) и совершают с карт УБРиР покупки на сумму не менее 60 000 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.«Накопительный счет часто используют для аккумулирования средств перед крупной покупкой. Когда деньги не просто лежат под подушкой, а приносят ощутимую доходность каждый месяц. И в то же время они находятся под рукой у клиента: их можно снимать полностью или частично. Сегодняшняя максимальная процентная ставка делает доходность накопительного счета сопоставимой со срочным вкладом», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.Проценты по счету начисляются на минимальный остаток за период и выплачиваются в конце месяца. Пополнение и снятие — без ограничений. Размер годовой ставки по накопительному счету с учетом бонусов находится в диапазоне от 16% до 21% в зависимости от суммы ежемесячных покупок по картам банка. Бонус за покупки начисляется на остаток по накопительному счету до 1 млн рублей.