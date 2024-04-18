УБРиР вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо»

УрбК, Екатеринбург, 18.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 16 апреля увеличил ставку до 16,5% ...01.03.2024 УБРиР предлагает новым клиентам накопительный счет с повышенной промо-ставкой 15,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) возобновляет открытие накопительного ...22.09.2022 УБРиР увеличил доходность накопительного счета «Промо»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 22 сентября увеличил доходность ...15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...