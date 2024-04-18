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УБРиР вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо» с промо-ставкой 20% годовых, сообщает пресс-служба УБРиР.

УБРиР вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо»
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Промо-период начинается с даты первого поступления средств на счет.

Повышенная ставка по накопительному счету действует для первого открытого счета «Промо» в течение двух месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) на сумму до 1 млн руб. включительно.

«Чтобы получить максимальную доходность, рекомендуем клиентам открывать накопительный счет «Промо» в первые дни календарного месяца. Открыть его можно в интернет-банке и мобильном приложении, а пополнять и снимать деньги — в любой момент. Проценты по накопительному счету «Промо» банк начисляет на наименьший остаток на счете за месяц, выплачивает в последний день календарного месяца на накопительный счет», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Со всеми условиями открытия накопительного счета «Промо» можно ознакомиться на сайте банка.
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