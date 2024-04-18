УБРиР вернул в продуктовую линейку накопительный счет «Промо»

УБРиР увеличил ставку до 16,5% годовых на первые два месяца по накопительному счету «Промо» для новых клиентов

УрбК, Екатеринбург, 18.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 16 апреля увеличил ставку до 16,5% ...