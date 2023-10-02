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УБРиР запустил вклад «Быстрый старт» с повышенной ставкой в первый месяц

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появился вклад «Быстрый старт» со специальной ставкой для новых клиентов. В первый месяц она достигнет 24% годовых, а средняя доходность за весь срок превысит 13% годовых. Благодаря этому клиенты банка смогут получить повышенный доход в первые 30 дней нахождения средств во вкладе.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, срок вклада «Быстрый старт» составляет 180 дней, процент начисляется каждые 30 дней. Вклад можно пополнять в течение всего срока без ограничений, а также доступно частичное снятие в пределах суммы капитализированных процентов. Минимальная сумма вклада при открытии в интернет-банке и мобильном приложении составляет 1 тыс. руб., при открытии в отделении банка — 50 тыс. руб. Также есть возможность досрочного расторжения вклада с начислением процентов по ставке «до востребования» за весь срок нахождения средств на вкладе.

По словам управляющего директора Центра развития бизнеса привлечения пассивов Михаила Прилепова, в декабре наступает время выплаты годовых премий и 13 зарплат, которые банк предлагает существенно увеличить за счет повышенной ставки.

«Проценты по вкладу начисляются каждый месяц, и ими можно распоряжаться по своему усмотрению — снимать сразу после начисления или оставить на счете. Вклад «Быстрый старт» можно открыть как дистанционно: в интернет-банке или мобильном приложении, так и в офисе банка», — отметил он.

Уточняется, что открыть вклад в мобильном приложении или интернет-банке могут физические лица, которые не имели в ПАО КБ «УБРиР» в течение трех последних календарных месяцев на срочных вкладах и/или вкладе до востребования «Мобильный» более 1 тыс. руб.
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