УБРиР запустил вклад «Быстрый старт» с повышенной ставкой в первый месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам, которые ранее не ...25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...12.04.2019 УБРиР повысил ставки для розничных клиентов по вкладу «Мобильный»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки для розничных клиентов ...03.10.2018 УБРиР повысил ставки по вкладам в рублях для частных клиентов
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Уральский банк реконструкции и развития с 1 октября повысил ставки по вкладам для ...20.09.2018 УБРиР запустил акционный вклад для физлиц с повышенной ставкой
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 20 сентября акционный вклад ...