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11.03.2024

УБРиР предложил новым клиентам открытие вклада на три месяца под 18% годовых

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил новым клиентам открытие вклада под 18% годовых. Вклад «Супер доход» можно открыть сроком на три месяца только в отделениях банка, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. руб., при этом в первый месяц пополнять вклад можно без ограничений. Выплата процентов производится ежемесячно, предусмотрено частичное снятие в пределах сумм капитализированных процентов.

«Вклад для новых клиентов «Супер доход» — повод познакомиться с продуктами УБРиР. Это простой продукт, который не требует выполнения каких-то сложных условий или подключения дополнительных услуг для получения максимального дохода. Ставка до 18% является гарантированной при хранении средств на вкладе в течение трех месяцев», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Добавим, что предложение действует для клиентов, не имеющим в УБРиР вклада или счета в течение 90 календарных дней до даты открытия вклада «Супер доход».
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