УБРиР предложил новым клиентам открытие вклада на три месяца под 18% годовых

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с финансовой платформой ...14.12.2023 УБРиР повысил ставки по вкладам до 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам: на сроках ...05.12.2023 УБРиР запустил вклад «Быстрый старт» с повышенной ставкой в первый месяц
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появился вклад «Быстрый старт» со ...02.10.2023 УБРиР предложил вклад «Быстрый старт» со ставкой 14% годовых для новых клиентов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам, которые ранее не ...16.08.2019 УБРиР расширил возможности частных клиентов по увеличению личного дохода
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности частных клиентов ...