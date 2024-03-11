УБРиР предложил новым клиентам открытие вклада на три месяца под 18% годовых

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил новым клиентам открытие вклада под 18% годовых. Вклад «Супер доход» можно открыть сроком на три месяца только в отделениях банка, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. руб., при этом в первый месяц пополнять вклад можно без ограничений. Выплата процентов производится ежемесячно, предусмотрено частичное снятие в пределах сумм капитализированных процентов.



«Вклад для новых клиентов «Супер доход» — повод познакомиться с продуктами УБРиР. Это простой продукт, который не требует выполнения каких-то сложных условий или подключения дополнительных услуг для получения максимального дохода. Ставка до 18% является гарантированной при хранении средств на вкладе в течение трех месяцев», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.



Добавим, что предложение действует для клиентов, не имеющим в УБРиР вклада или счета в течение 90 календарных дней до даты открытия вклада «Супер доход».