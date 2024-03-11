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УБРиР представил новый продукт «Плюс 17% годовых»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел в линейку вкладов новый продукт — вклад «Плюс 17% годовых». Его максимальная доходность составит 17% при хранении депозита в течение 150 дней, сообщает пресс-служба банка.

Никаких дополнительных условий (подключать дополнительные услуги и так далее) для достижения максимальной доходности выполнять не нужно. Чтобы открыть вклад онлайн, необходима минимальная сумма в размере 1 тыс. руб., для открытия вклада в филиале банка такая сумма составит 50 тыс. руб. Пополнять вклад и снимать с него деньги нельзя в течение всего срока договора. Проценты выплачивают в день окончания срока действия договора.

«Это срочный вклад, который обеспечивает достаточно высокую доходность при размещении средств на весь предусмотренный срок. От клиента не потребуется выполнять какие-либо условия, гарантированный процентный доход будет выплачен через 150 дней. Вклад доступен как действующим клиентам, так и тем, кто только планирует познакомиться с продуктами банка», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Помимо этого, УБРиР улучшил условия вкладов «Правильный выбор» и «Правильный выбор онлайн». Теперь пополнение вклада стало возможным без ограничений на протяжении всего срока вклада.
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