УБРиР представил новый продукт «Плюс 17% годовых»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил новым клиентам открытие ...10.04.2023 УБРиР улучшил условия по вкладу «Правильный выбор»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладу «Правильный ...18.05.2022 УБРиР расширил возможности своих сберегательных продуктов
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия некоторых ...25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...09.01.2019 УБРиР продлил возможность открытия вклада «Растущий процент»
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил возможность открытия вклада ...