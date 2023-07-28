Банки повышают доходность вкладов

Повышение ключевой ставки Центробанка до 8,5%, которое произошло 21 июля, способствовало росту доходности банковских вкладов и интереса к ним. Регулятору и финансовым организациям важно, чтобы население сохраняло свои деньги, поэтому на рынке начали появляться более выгодные условия. При этом депозиты — это один из самых надежных способов сбережения финансов.
Первые шаги в улучшении условий вкладов уже сделаны. По данным газеты «Известия»
, девять из топ-20 крупнейших российских банков увеличили ставки по вкладам. В среднем доходность составляет 6,9-7,84%, но в некоторых случаях может доходить до 11%.
«Сбер» на своем сайте сообщил, что увеличил ставки на годовые и полуторагодовые вклады линейки «Лучший процент» до 8,2% (с 8% и 8,1% соответственно). На срок в три года доходность повышена с 9,5% до 10%. Для продуктов «СберВклад» подняты ставки для сумм от 500 тыс. руб. и от 1 млн руб. Но доходность по ним все еще ограничена 6,2% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Условия по накопительным счетам остались прежними.
В Тинькофф Банке у продуктов со стандартной ставкой номинальная доходность выросла с 5-5,5% до 6-6,5% годовых, для вклада с повышенной ставкой — с 6-7% до 7-8%. Минимальный взнос в обоих случаях — 50 тыс. руб.
ВТБ объявил о повышении доходности по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. В среднем рост составил 0,5 процентного пункта (п. п.), а максимальная доходность — 10%. Последнее возможно при размещении средств на три года, если выбрана опция капитализации процентов или их выплаты в конце срока.
У Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) максимальная ставка выросла до 10,5%, если открыть вклад на три года. Доходность увеличена у линеек «Правильный выбор» и «Доход на максимум», а также их электронных вариантов.
«Мы следим за рыночными трендами и всегда предлагаем нашим клиентам интересные условия по продуктам. Тем более что вклады остаются наиболее понятным и традиционным инструментом сбережений для людей. Порог входа невысокий — начать сберегать можно уже с 1 тыс. рублей», — прокомментировал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.
Одно из преимуществ банковских вкладов — их надежность. В текущей экономической ситуации для людей в приоритете сохранение денег, а депозит подходит для этого лучше всего.
«До определенной суммы надежней вклада нет ничего. У него есть 100% гарантия, и он понятен. На втором месте — государственные ценные бумаги», — подчеркнул финансовый аналитик Григорий Вахитов.
Отметим, что сейчас у вкладчиков мало альтернатив. На том же рынке ценных бумаг по-прежнему сохраняются высокие риски, в том числе политические. В любой момент может выйти новость, которая обрушит котировки акций российских компаний. Рынок жилья сейчас сильно «перегрет». В последние годы квартиры резко подорожали, дальнейший рост цен под большим вопросом. В этих условиях многие граждане не хотят рисковать и вкладывают средства в депозиты.
Добавим, что сами банки тоже заинтересованы в привлечении дополнительных средств.
«Сейчас наблюдается рост кредитования и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам», — объяснил главный аналитик «Промсвязьбанка» Дмитрий Монастыршин.
С учетом всего вышесказанного в ближайшее время стоит ожидать появления более выгодных условий по вкладам. Число открытых депозитов и средств на них тоже будет расти, особенно если Банк России продолжит ужесточать монетарную политику. Значение также имеют психологический фактор и намерения вкладчиков. Пока у населения будет в приоритете сохранение денег, вклады будут доминировать. Если же граждане захотят приумножать свои средства, они могут начать обращать внимание на другие финансовые инструменты, например, рынок ценных бумаг. Хотя нужно учитывать, что после введения санкций банки показали наибольшую устойчивость.