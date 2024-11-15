Депозиты стали еще выгоднее

После исторического увеличения ключевой ставки до 21% российские банки увеличили процентные ставки по своим вкладам для физических лиц и бизнеса, стремясь привлечь больше денежных средств. Теперь, накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 20 декабря 2024 года, финансовые организации продолжают повышать ставки, преимущественно для новых вкладов и клиентов. По оценкам большинства экспертов, ЦБ поднимет ставку сразу на 200 б. п., до 23%, что и заставляет финансовые организации действовать на опережение.Так, например, Альфа-Банк уже 6 декабря увеличил ставку по депозитам на девять месяцев, год и три года, а также по накопительным счетам до 24%. Однако подобные условия коснутся исключительно новых вкладов и новых клиентов.17 декабря до 24% поднял ставку и ВТБ, правда, только на новый полугодовой вклад. Процент по новому трехмесячному депозиту подрос до 23,7%. Проценты по вкладам для текущих клиентов на шесть и три месяца составляют на данный момент 22,7% и 23% соответственно.Сбербанк в начале недели также поднял ставку по трехмесячным накопительным счетам до 18% годовых. Максимальная ставка по вкладу на полгода на сумму от 1 млн руб. в банке достигла 22,5%.В целом, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ, привлекающих наибольшее количество депозитов, в третьей декаде декабря по данным ЦБ выросла до 22,08%.Повышение ключевой ставки — не единственная причина роста предлагаемых банками процентов по вкладам. Еще одним важным фактором является высокая конкуренция между финансовыми организациями.Дело в том, что после внедрения Системы быстрых платежей и отмены комиссии за переводы средств на сумму до 30 млн руб. между своими счетами россияне стали значительно свободнее в плане выбора и смены банков, где они готовы хранить свои деньги. В связи с этим банки внимательно следят и стараются предложить клиентам наиболее выгодные условия.Таким образом, в сложившейся ситуации банковские вклады начинают пользоваться все большим спросом у жителей РФ.«Это способ вложить деньги без риска, при этом доходность их росла по мере последовательного повышения ставки ЦБ весь этот год. По оценкам экспертов, объем средств домохозяйств на банковских депозитах превышает 50 трлн руб.», — заявил главный обозреватель Finam.ru Дмитрий Никитин.По словам эксперта, рост доходов россиян и их сберегательных настроений, поддерживаемых, в том числе, и подъемом ставок, делает финансовые инструменты с пониженными рисками и относительно высокой доходностью основным выбором населения.Главный аналитик сервиса Банки.ру Богдан Зварич отмечает, что в текущей ситуации наиболее выгодными являются краткосрочные вклады.«Если открыть сразу долгосрочный депозит, например, на два года, к моменту его окончания может сложиться ситуация, что ставки по вкладам уже пройдут свой пик — а значит, и итоговая доходность вложений будет ниже», — полагает Б. Зварич.Большинство аналитиков солидарны во мнении, что рост ставок по вкладам в ближайшие месяцы продолжится и его пик еще не пройден. Это означает возможность для россиян сохранить и приумножить свои средства, а после смягчения монетарной политики за счет долгосрочных вложений зафиксировать улучшенные условия по вкладам на длительный срок.