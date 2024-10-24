В Новый год с новой ставкой

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В пятницу, 20 декабря, совет директоров Банка России соберется на плановое заседание по денежно-кредитной политике (ДКП). Опрошенные УрБК эксперты считают, что у регулятора в нынешних условиях есть несколько вариантов, как поступить с ключевой ставкой — от повышения вплоть до 23% годовых до сохранения ее на нынешнем уровне.В частности, директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян высказал мнение, что Банк России по итогам заседания совета директоров 20 декабря оставит ставку на уровне 21%.«Считаем, что регулятор уже видит значительное замедление кредитования и даже падение в некоторых сегментах», — пояснил Ованес Оганисян.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что, скорее всего, «на столе» у совета директоров ЦБ будут варианты сохранения ставки на текущем уровне 21% или ее повышения до 22% или 23%, так как все эти опции находятся в рамках октябрьского базового прогноза ЦБ.По ее словам, исходя из последних данных по инфляции, нельзя исключить, что могут обсуждаться варианты и более сильного повышения ключевой ставки — до 24-25%. Однако вероятность такого решения на декабрьском заседании представляется незначительной.«Мы полагаем, что основным вариантом для ЦБ будет повышение ключевой ставки до 23%. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне вряд ли будет всерьез обсуждаться с учетом последних данных по инфляции», — считает Ольга Беленькая.По ее словам, для принятия решений по ДКП важны не только сами значения инфляции, но и ее характер, а также влияние предыдущих повышений ключевой ставки на денежно-кредитные условия (ДКУ) и динамику спроса.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что сохранение высокого инфляционного давления не оставляет для ЦБ иных вариантов, кроме дальнейшего повышения ключевой ставки.При этом он полагает, что первые признаки замедления корпоративного кредитования избавляют от необходимости более агрессивного повышения ставки в декабре, чем на предыдущем заседании в октябре.«Для регулятора будет крайне важным в очередной раз убедить участников рынка в намерении поддерживать высокие ставки длительный период времени и в возможности дальнейшего ужесточения политики при соответствующей необходимости. В этих условиях мы ожидаем, что на заседании 20 декабря ЦБ повторит шаг повышения ключевой ставки на 200 б.п. (базисных пунктов) — до 23% годовых. Одновременно регулятор сохранит жесткую риторику, но в своем сигнале может несколько сместить акцент с возможности дальнейшего ужесточения политики на необходимость сохранения высоких ставок весь следующий год», — полагает Юрий Кравченко.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» добавляет, что решение регулятору придется принимать в трудной ситуации. По ее словам, с одной стороны, несмотря на рекордное значение ключевой ставки, инфляция пока не начала замедляться и складывается выше прогноза регулятора. Кроме того, усилилась волатильность курса рубля, и его ноябрьское ослабление еще будет переноситься в рост цен. Инфляционные ожидания населения остаются на максимальных значениях с начала года, а ценовые ожидания предприятий продолжают расти и в ноябре достигли максимумов с 2022 года.«С другой стороны, ускорение инфляции в ноябре во многом было связано с волатильными компонентами и резким ослаблением рубля, которое было частично отыграно назад в начале декабря. С учетом длительных временных лагов решения по монетарной политике ориентируются не на текущую ситуацию в экономике, которую она уже не может изменить, а на будущую. И эффект от декабрьского решения, как и от повышений ключевой ставки с 16% до 21% во II полугодии 2024 года, полностью отразятся на экономике уже в будущем году, когда будет действовать и менее стимулирующая бюджетная политика, и дополнительные макропруденциальные меры ЦБ по ограничению кредитования», — резюмировала представитель ФГ «Финам».Стоит отметить, что после октябрьского заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение об увеличении ключевой ставки до 21%, российские банки увеличили процентные ставки по своим вкладам для физических лиц и бизнеса, стремясь привлечь больше денежных средств.Теперь, накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 20 декабря 2024 года, финансовые организации продолжают повышать ставки, преимущественно для новых вкладов и клиентов. По оценкам большинства экспертов, ЦБ поднимет ставку сразу на 200 б. п., до 23%, что и заставляет финансовые организации действовать на опережение.УрБК будет следить за развитием событий