Ставке расписали сценарии

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В пятницу, 27 октября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Эксперты не пришли к единому мнению по поводу того, как конкретно изменится ключевая ставка, однако все прогнозируют ее повышение. О том, какие сценарии рассматривают аналитики перед решением совета директоров регулятора, — в обзоре УрБК.Банк России 15 сентября принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. До этого, месяц назад, совет директоров регулятора в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.Августовское повышение, по мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, пока нашло ограниченное отражение в замедлении инфляционных процессов и экономической активности. По его словам, это связано с лагом денежно-кредитной политики (ДКП), а также с тем, что участники рынка интерпретировали резкий шаг регулятора как панический ответ на ослабление рубля и ожидали, что такое решение окажется краткосрочным.«Мы ожидаем повышения ставки до 14% в базовом сценарии, но не исключаем роста до 15% в случае сохранения высоких темпов недельной инфляции и ускорения инфляционных ожиданий. Предпосылки довольно очевидны — инфляция в сентябре-октябре осталась на повышенном уровне и приближается к верхней границе прогнозного коридора Банка России на этот год (7%). Кроме того, после публикации предварительных параметров бюджета на будущий год Банк России отметил, что новые бюджетные параметры потребуют ужесточения ДКП для достижения целевого уровня инфляции в 2024 году», — отмечает А. Трифонов.При этом он считает, что повышение ставки на 100–200 базисных пунктов (б.п.) не окажет значимого в моменте влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.«Мы полагаем, что текущее повышение ставки станет последним в этом году, поэтому в нашем базовом прогнозе ставка составит 14% на конец года. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ставки во 2–3 квартале 2024 года», — считает представитель «БКС Форекс».Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая склонна рассматривать три сценария развития событий после заседания совета директоров регулятора. Она считает, что в Банке России могут сохранить ставку на прежнем уровне, но с более жесткой прогнозной траекторией на 2024 год, а также увеличить не только до 14%, но и пойти на более сильный шаг повышения.«Наиболее вероятным сейчас представляется повышение ключевой ставки до 14%. Это, в принципе, должно быть ожидаемо рынком и соответствует верхней планке сентябрьского прогноза Банка России на текущий год (13–13,6% в среднем за период с 18 сентября до конца года)», — пояснила О. Беленькая.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг склонен считать, что на очередном заседании регулятор повысит ставку на 100 б.п. и сохранит умеренно жесткий сигнал.«По итогам III квартала инфляция оказалась выше диапазона базового прогноза ЦБ РФ и продолжает расти быстрее, чем ожидал регулятор. Ее выход за пределы прогнозного диапазона — основная причина для дальнейшего ужесточения ДКП. Также отмечу, что на днях правительство вслед за повышением прогноза по ненефтегазовым доходам увеличило оценку предельных бюджетных расходов на 2023 год примерно на 2 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что Минфин не готов ускорять ужесточение фискальной политики», — считает В. Вайсберг.Такого же мнения придерживается ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отмечая, что повышение может быть не таким резким, как в сентябре. Кроме того, по ее словам, регулятору рано брать паузу в ужесточении монетарной политики, так как в сентябре годовая инфляция потребительских цен выросла уже до 6%, а в октябре недельная инфляция все еще продолжает расти.«Ключевую ставку повысят в октябре только на 1 процентный пункт, до 14% годовых. На наш взгляд, принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет опираться прежде всего на динамику инфляции. В то же время курс рубля уже не является одним из проинфляционных факторов благодаря обязательной продаже валютной выручки экспортерами, поэтому можно ожидать, что повышение ключевой ставки будет чувствительным для рынка, но менее резким, чем на прошлом заседании совета директоров», — полагает Н. Мильчакова, добавляя, что если такой прогноз сбудется, то, скорее всего, это будет последним повышением ключевой ставки в этом году.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также полагает, что регулятор остановится на повышении ставки на уровне 100 б.п., то есть 14% годовых. По его словам, сейчас основные усилия ЦБ будут направлены на снижение инфляции в сторону 4% в 2024 году.«В этих условиях главным фактором в пользу дальнейшего повышения ставки является ожидаемое смягчение бюджетной политики на ближайшие годы. Проект Федерального бюджета был одобрен уже после предыдущего заседания ЦБ в сентябре и существенно усиливает бюджетный импульс и проинфляционные риски на 2024–2026 гг. Вероятно, до недавнего времени регулятор мог бы рассматривать и более агрессивное повышение ставки, однако теперь такая вероятность сведена к минимуму из-за резкого укрепления рубля в преддверии заседания. Дополнительным фактором в пользу выбора менее агрессивного варианта повышения ставки является замедление темпов роста потребительского кредитования в сентябре (с 2,4% до 1,5%). При любом сценарии ЦБ сопроводит свое решение жестким сигналом о необходимости сохранения текущих ставок в течение длительного периода времени», — уверен Ю. Кравченко.Однако аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских считает, что регулятор попробует закрепить успехи середины октября и повысит ставку до 13,5%.«Мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России повысит ключевую ставку на 0,5 п.п. Регулятор таргетирует инфляцию, которая в сентябре оказалась выше консенсус-прогноза, на уровне 6%. При этом мы видим признаки замедления роста цен: недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,24% неделей ранее. Инфляционные ожидания растут не такими активными темпами, в сентябре ожидания выросли на 0,2 п.п., до 11,7%. Доходности по коротким ОФЗ за месяц выросли на 0,2–0,5 п.п. Это говорит об ожиданиях более мягкого повышения по сравнению с сентябрьским, когда регулятор повысил ставку сразу на 1 п.п», — считает Д. Болотских.Напомним, что до августа 2023 года, когда ставка была резко повышена до 12%, Банк России последний раз прибегал к резкому ужесточению монетарной политики 28 февраля 2022 года. Тогда на фоне санкций совет директоров регулятора повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Исторический же минимум для ключевой ставки, который был достигнут летом 2020 года, составляет 4,25%.