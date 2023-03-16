Ключевую ставку разморозят

В пятницу, 21 июля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки до 8%. С небольшой вероятностью некоторые из них допускают ужесточения монетарной политики до 8,5%.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указывает, что инфляция ускоряется в месячном и годовом выражении. По оценке регулятора, текущие сезонно-сглаженные темпы роста цен в пересчете на год уже превысили целевые 4%. Вышедшие на прошлой неделе информационно-аналитические материалы ЦБ РФ обращают внимание на усилившиеся проинфляционные факторы — снижение склонности населения к сбережению, стимулирующее влияние на внутренний спрос госрасходов и расширения кредитования, дисбалансы на рынке труда, ускорившееся ослабление курса рубля. Но резкого ужесточения монетарной политики — на 100-150 базисных пунктов (б. п.) — не требуется.«На ближайшем заседании первое с сентября прошлого года повышение ключевой ставки (сейчас она составляет 7,5%) представляется практически неизбежным. По нашим оценкам, ставка может быть повышена на 50 б. п., до 8% (что заложено в ожидания рынка), хотя не исключен и более крупный шаг повышения. На этом же заседании будут обновлены макропрогнозы, в том числе и прогноз средней ключевой ставки. Скорее всего, регулятор оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, и здесь будет важна жесткость риторики в сигнале», — считает О. Беленькая.На ослабление курса рубля и усиление проинфляционных факторов также обращает внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.«На фоне свершившейся девальвации рубля и усиления проинфляционных факторов (дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, напряжение на рынке труда, дефицит бюджета) остаемся при своем весеннем прогнозе — ценовое дно в экономике пройдено еще весной, а эффект импортируемой инфляции на волне ослабления рубля будет достигнут с некоторым временным лагом, но уже 21 июля у регулятора есть веские основания изменить мягкий курс и сделать превентивный шаг», — отметил он.Поэтому эксперт склоняется к сценарию, что ключевая ставка вырастет до 8%, а если рубль не стабилизируется — то до 8,5%.На аналогичных факторах основывает прогноз директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.«Я ожидаю, что Банк России повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 8% годовых) и при этом ужесточит сигнал по дальнейшей траектории. Основным фактором в пользу повышения является рост инфляционного давления в сочетании со значительным ослаблением рубля, которое будет перенесено в инфляцию в течение нескольких кварталов», — предполагает экономист.Мнение коллег разделяет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Он ожидает роста ставки на 50 б. п. и скептически относится к сценарию более сильного повышения — на 75-100 б. п.«От более агрессивного повышения ЦБ, на наш взгляд, будут сдерживать постепенная нормализация темпов расходования бюджета, охлаждение рынка потребительского кредитования под влиянием регулятивных ужесточений ЦБ, вклад в инфляцию волатильных компонентов, а также наблюдаемое ужесточение условий на рынке межбанковского кредитования, которое сейчас происходит без вмешательства ЦБ и может постепенно отразиться на депозитно-кредитном рынке», — объяснил Ю. Кравченко.По мнению аналитика инвестиционной компании «Цифра брокер» Даниила Болотских, слабость рубля не успела сказаться на инфляции, и это может побудить Банк России повышать ставку сильнее в будущем.«По нашему мнению, Банк России поднимет ставку на 0,5 п. п. на ближайшем заседании. В конце недели регулятор опубликовал динамику потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост в 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%, что говорит в пользу повышения ставки на ближайшем заседании. Индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, что говорит о готовности рынка к повышению ставки», — сказал эксперт.Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко прогнозирует, что если ставку повысят только на 50 б. п., то в текущем квартале будут новые ужесточения монетарной политики.«Вероятнее всего, регулятор повысит ключевую ставку на 50-100 б. п. из-за роста инфляционных рисков на фоне ослабления рубля. Причем если повышение будет минимальным, то, скорее всего, не последним в этом квартале», — ожидает он.Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Следующие шесть заседаний показатель оставался неизменным. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.