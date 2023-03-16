Сохранение с ужесточением

В пятницу, 9 июня, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Известия», все 13 экспертов прогнозируют сохранение текущей ключевой ставки на уровне 7,5%. Аналогичной позиции придерживаются опрошенные УрБК экономисты. При этом они указывают, что риторика регулятора ужесточается, и 9 июня может оказаться последней паузой в монетарной политике.



Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указывает, что падение инфляции в последние месяцы было связано с эффектом высокой базы 2022 года. Сейчас макроиндикатор снизился до минимального значения с февраля 2020 года — 2,3%. Но в организации считают, что технический эффект уже реализован и ценовое дно с большой вероятностью достигнуто. Ожидается ускорение роста цен, и годовая инфляция может приблизиться к 6%. На этом фоне у ЦБ нет причин смягчать денежно-кредитную политику, снижая ключевую ставку.



«С другой стороны, отмечаем снижение реальных расходов населения с поправкой на сезонность, а это аргумент в пользу удержания монетарной паузы. Таким образом, в базовом варианте регулятор и на июньском заседании может еще повременить с ужесточением, но у ЦБ в любой момент наготове будет ключ, чтобы прикрутить курс на +25-50 базисных пунктов (б. п.). И рынок к этому должен быть совершенно готов», — подытожил М. Зельцер.



На то, что уровень ключевой ставки сохранится за счет низкой инфляции, указывает и аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Даниил Болотских.



«При принятии решения Банк России в первую очередь опирается на инфляцию и инфляционные ожидания. По данным за апрель, индекс потребительских цен рос на 2,3% год к году. По сравнению с мартом рост остался на уровне февраля в 0,4%, или 4,9% годовых. Недельная инфляция с 22 по 29 мая повысилась в два раза по отношению к предыдущей неделе и составила 0,08%, что в пересчете на год показывает инфляцию в 4,2%. Как видно из данных, инфляция пока что остается ниже апрельского прогноза Банка России, где сказано, что инфляция будет в районе 4,5-6,5%. Поэтому на ближайшем заседании мы не ожидаем изменений по ставке», — считает эксперт.



Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что в середине мая ЦБ выпустил доклад о денежно-кредитной политике, на котором основывается решение по ключевой ставке. Из этого доклада следует, что устойчивое ценовое давление нарастает, но снижаются инфляционные ожидания населения по итогу года. Экономическая активность возрастает, благодаря чему ЦБ повысил прогноз экономического роста в стране по итогу 2023 года до 0,5-2,0%.



«Впрочем, повышение прогноза по росту ВВП как раз немного «развязывает руки» регулятору, так как повышение ключевой ставки в первую очередь оказывает давление именно на потребительский спрос и, как следствие, на темпы роста ВВП, что постепенно и приводит к замедлению темпов роста потребительских цен. В конце мая ЦБ РФ выложил доклад об инфляционных ожиданиях, из которого следует, что они возросли среди населения на 0,4% м/м, но снизились у предприятий до 3,6% г/г на ближайшие три месяца. Но у предприятий в отраслевом разрезе эти ожидания были разнонаправленны», — объяснил В. Чернов.



Эксперт добавляет, что цены на топливо — тоже важный фактор, поскольку они отражаются в стоимости всех поставок. С начала года бензин и дизель на СПбМТСБ подорожали в среднем на 40% на фоне ожидания сокращения демпфера нефтяникам. Розничные цены на топливо из-за этого могут вырасти. Однако решение по демпферу еще не принято.



В первую очередь регулятор будет ориентироваться на темпы роста потребительских цен. За январь-апрель показатель составил 2,07%, что позволяет рассчитывать на достижение прогнозных значений ЦБ. Но темпы роста цен постоянно увеличиваются.



Вышеперечисленное позволяет предположить, что Банк России имеет все основания повысить ключевую ставку. Но В. Чернов напоминает о наступлении сельскохозяйственного сезона, когда инфляция сдерживается за счет сезонных потребительских товаров. Поэтому регулятор может позволить себе повременить с ужесточением монетарной политики, а в июле будет оценивать темпы роста потребительских цен.



С тем, что ключевая ставка останется на прежнем уровне, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но все же она допускает небольшую вероятность повышения ставки на 25-50 б. п.



«Инфляция постепенно ускоряется, в том числе за счет устойчивых компонент, хотя пока текущие сезонно сглаженные темпы роста цен в пересчете на год близки к целевым 4%, а для базовой инфляции — заметно ниже 4%, что не требует немедленного повышения ставки. Восстановление внутреннего спроса продолжается со стороны госрасходов, инвестиций и потребления — впрочем оперативные данные СберИндекса указывают на возможное замедление роста потребительских расходов к концу мая. Реальные зарплаты перешли к росту, норма сбережений домохозяйств снижается, темпы роста розничного кредитования ускорились, рост корпоративного кредитования остается на высоких уровнях. Между тем со стороны бизнеса инфляционное давление растет вследствие ослабления курса рубля с начала года, сокращения запасов продукции, закупленной по более благоприятному курсу, напряженной ситуации на рынке труда. Сочетание восстанавливающегося потребительского спроса и наличия ресурсных ограничений в наращивании предложения может способствовать ускорению инфляции», — отмечает О. Беленькая.



Вдобавок ранее в публикации аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды» говорилось о риске перегрева российской экономики. Поэтому для достижения цели инфляции в 4% в 2024 году может потребоваться превентивное ужесточение денежно-кредитной политики. Но все же аналитик считает, что базовым сценарием будет сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, а риторика Банка России может ужесточиться.



Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Оставили ее на том же уровне 28 октября, 16 декабря, 10 февраля, 17 марта и 28 апреля. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.