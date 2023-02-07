Ключевая ставка останется на паузе

В пятницу, 10 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Известия», все 14 экспертов прогнозируют сохранение текущей ключевой ставки на уровне 7,5%. Аналогичными ожиданиями поделились и опрошенные УрБК экономисты.



«Мы ожидаем, что на ближайшем заседании Банк России сохранит действующую ключевую ставку в 7,5%, а также продолжит придерживаться текущей позиции касательно перспективы ее изменения в дальнейшем. Рекомендуем сейчас следить за динамикой инфляции, так как именно этот показатель определит движение КС: в случае снижения инфляции будет уменьшена и ключевая ставка», — считает зампред правления «Цифра банк» Игорь Пучков.



В отношении дальнейшей динамики до конца 2023 года он отмечает, что мнения экспертов расходятся. Но большинство ожидает уменьшения до 7% и ниже.



Большинство опрошенных УрБК аналитиков считают, что хотя регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку, его риторика изменится. Имеющиеся проинфляционные факторы могут привести к росту ставки на следующих заседаниях.



«Ожидаем сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу на уровне 7,5%, однако не исключаем некоторого ужесточения риторики регулятора в пресс-релизе. Ужесточению могут способствовать усиление инфляционных рисков в виде всплеска бюджетных расходов, ослабления рубля и сохранения повышенных инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий», — предполагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.



На это же указывает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.



«В декабре пара доллар/рубль поднялась из района 60 к 70 и балансирует здесь. Это проинфляционный фактор. В последнюю неделю января было зафиксировано ускорение роста потребительских цен, пусть небольшое, но все же увеличение недельной инфляции произошло впервые с начала января. По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения несколько снизились, но оставались повышенными. Также эксперты Центробанка отмечают, что бюджет начал становиться проинфляционным фактором вследствие увеличения бюджетного дефицита. Эти факторы склоняют скорее к повышению ставки, но регулятор пока еще может выдерживать паузу, оценивая комплекс факторов», — отмечает он.



Также эксперт уточняет, что в марте годовая инфляция резко сократится за счет эффекта высокой базы марта 2022 года. Кривая бескупонной доходности говорит о том, что на участке до года доходности ОФЗ остаются ниже 7,5%. То есть рынок пока не закладывает уверенного повышения ставки на ближайший период.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая тоже ожидает ужесточения сигнала от регулятора, поскольку от представителей ЦБ ранее звучали указывающие на это заявления. Главным аргументом за сохранение ключевой ставки эксперт называет нежелательность дополнительного ужесточения условий кредитования в условиях все еще сдержанной потребительской активности, снижения инфляционных ожиданий и адаптации предприятий к новым условиям. На возможное ужесточение риторики указывают все те же проинфляционные риски: ослабление курса рубля в декабре-январе, давление на рубль из-за ухудшения условий внешней торговли, усиление проинфляционного эффекта для спроса и денежной массы со стороны бюджетных расходов и бюджетного дефицита, ускоренный рост зарплат на фоне низкой безработицы и дефицита рабочей силы в ряде секторов.



«На наш взгляд, усилившееся влияние проинфляционных рисков будет препятствовать снижению ключевой ставки, при этом ее повышение сейчас также маловероятно, но Центробанк может дать сигнал, что вероятность такого решения в ближайшие месяцы может возрасти. Главными факторами неопределенности остаются влияние ситуации в мировой экономике и вступивших в силу санкций на российский нефтегазовый экспорт, а также потребительское поведение», — подытожила О. Беленькая.



Однако некоторые эксперты не уверены, что риторика Банка России ужесточится, хотя сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки и видится им вероятным.



«Полагаем, что 10 февраля ставку оставят неизменной. Но отметят позитивные сдвиги в экономике и уверенное снижение инфляции, что сделает возможным смягчение монетарной политики на одном из следующих заседаний. Возможно, глава ЦБ даст какой-то ориентир по изменению ставки в будущем и условиям, при которых регулятор пойдет на это. На наш взгляд, Центробанк вполне может повысить ставку во втором полугодии 2023 года, если темпы роста инфляции будут опережать прогнозные значения в 5-7% годовых», — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Схожее мнение высказал директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.



«Сигнал, вероятно, останется без изменения. В целом такое решение предполагает сохранение скорее мягких, чем жестких условий кредитования, что продолжит поддерживать экономику в период продолжающейся структурной трансформации. Что касается дальнейших шагов Банка России: если Министерство финансов не сможет в ближайшие месяцы сократить дефицит бюджета, то весьма вероятно, что мы увидим повышение ключевой ставки», — ожидает он.



Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Оставили ее на том же уровне 28 октября и 16 декабря. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.



Фото с сайта cbr.ru