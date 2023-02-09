Еще на паузе

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В пятницу, 17 марта, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Известия», 15 из 17 экспертов прогнозируют сохранение текущей ключевой ставки на уровне 7,5%. Среди опрошенных УрБК экономистов все высказались в пользу сохранения текущей монетарной политики.



Ранее почти все эксперты отмечали, что в своих новых заявлениях регулятор давал понять о вероятности повышения ключевой ставки, поскольку ряд проинфляционных факторов остается актуальным и даже может усилиться.



«Ранее в ЦБ заявляли, что регулятор при принятии решения будет ориентироваться на инфляционные ожидания и экономические условия. Несмотря на то, что инфляционные ожидания выросли до 12,2% в сравнении с 11,6% в январе, темпы роста потребительских цен продолжили непрерывное снижение до 11% в феврале против 11,8% в январе. Именно этот факт говорит в пользу сохранения действующей ключевой ставки. Тем не менее, высокие инфляционные ожидания не останутся без внимания и, скорей всего, следует ожидать изменения КС уже на следующем заседании», — рассказал зампред правления «Цифра банка» Игорь Пучков.



Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг тоже указывает на замедление инфляции.



«Учитывая, что в последние две недели мы наблюдаем существенное замедление инфляции, у Банка России нет оснований повышать ключевую ставку на ближайшем заседании. В то же время, восстановительный рост экономической активности становится все более значимым проинфляционным фактором, что не позволит регулятору смягчить сигнал относительно будущей траектории денежно-кредитной политики», — отмечает эксперт.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко напоминает об ужесточении риторики Банка России.



«После ужесточения сигнала ЦБ на февральском заседании возможность повышения ключевой ставки в марте сохраняется, и способствуют этому прежде всего повышенные инфляционные ожидания и проинфляционные риски из-за курсовой динамики рубля. Однако мы полагаем, что ЦБ сохранит паузу и не повысит ставку. Такому решению будет способствовать, главным образом, замедление темпов исполнения бюджетных расходов. При этом сигнал о возможности ужесточения политики будет сохранен», — утверждает он.



С прошлого заседания ЦБ рубль немного ослаб, заметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В то же время цены на нефть остаются стабильными, а дифференциал ставок с американскими гособлигациями после февральского роста резко снизился на фоне проблем у банков США. В итоге у регулятора сохраняется возможность придерживаться текущей монетарной политики.



«Релиз по инфляции за февраль вышел лучше ожиданий. Доходности не бегут впереди регулятора на коротком конце кривой. За счет эффекта базы прошлого года уже в марте годовая инфляция резко замедлится, и пусть это формальная история, она может благоприятно сказаться на инфляционных ожиданиях», — подытожил эксперт.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также указывает на отсутствие необходимости как-то резко реагировать.



«Текущие темпы инфляции не требуют немедленного повышения ключевой ставки, проинфляционные факторы сохраняются и требуют дальнейшего наблюдения, сохраняется неопределенность в устойчивости восстановления потребительской активности, дальнейшей динамики бюджетных расходов и степени устойчивости экспорта. Таким образом, ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% с сохранением относительно жесткой риторики», — предполагает она.



Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Оставили ее на том же уровне 28 октября, 16 декабря и 10 февраля. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.



Фото с сайта cbr.ru