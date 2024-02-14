ЦБ возьмет вторую подряд паузу

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В пятницу, 22 марта, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно исследованию Forbes, все 12 аналитиков ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Опрошенные УрБК эксперты также прогнозируют, что ЦБ возьмет паузу на мартовском заседании.Как рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, с момента последнего заседания Центробанка в феврале 2024 года существенных изменений в экономике РФ не произошло.«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Дезинфляцинные тенденции остаются неустойчивыми, а инфляционные ожидания повышенными. После февральского заседания не произошло существенных изменений на денежном и валютном рынках, при этом заметное повышение доходностей на рынке ОФЗ с начала марта способствует ужесточению денежно-кредитных условий, избавляя ЦБ от варианта повышения ставки. На этом фоне серьезным инфляционным риском остается стимулирующая бюджетная политика и возможность расширения бюджетного дефицита. Полагаем, что наряду с уровнем ставки ЦБ сохранит также тональность и риторику, не дав намеков или сигналов на возможность смягчения политики», — заявил Ю. Кравченко.Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских также полагает, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений. По его мнению, регулятор при принятии решения будет оценивать динамику инфляции и темпы роста предложения в экономике.«В январе 2024 года потребительские цены выросли на 0,86% (в декабре — на 0,73%). С поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) месячный прирост цен практически не изменился и составил 6,7% (в декабре — 6,3%). Такие месячные значения существенно ниже показаний осени 2023 года, тем не менее устойчивого снижения инфляции на данный момент не наблюдается. По данным Росстата, годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,69%. В то же время инфляционные ожидания в феврале снизились на 0,8 п. п., до 11,9%», — заявил Д. Болотских.Он добавляет, что Банк России уже по итогам прошлого заседания указывал на то, что снижение роста цен в декабре-январе может служить сигналом о достижении достаточной степени жесткости денежно-кредитной политики. Поэтому в текущих условиях регулятор будет обращать внимание на темпы увеличения предложения в экономике (высокий спрос и не поспевающее за ним предложение стали одними из ключевых факторов роста инфляции в прошлом году), полагает аналитик.«Из резюме обсуждения ключевой ставки мы знаем, что на прошлом заседании регулятор рассматривал два решения: не изменять ключевую ставку и повысить ее до 17%. Аргументами «за» принятие решения о повышении тогда выступали: недостаток исчерпывающих свидетельств устойчивого снижения инфляции, ухудшение условий внешней торговли и рост дисконта российской нефти. На данный момент дисконт вернулся к снижению, а поступающие данные по инфляции все еще говорят об отсутствии устойчивой тенденции. Поэтому обсуждение такого сценария возможно, но вероятность его реализации по-прежнему низкая. В целом мы ожидаем снижения ключевой ставки ближе к лету 2024 года. В ближайшие два заседания Банка России, на наш взгляд, ожидать снижения ключевой ставки не стоит», — считает Д. Болотских.Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов тоже прогнозирует сохранение ставки на уровне 16%. Он рассказал, что в последние три недели темпы роста потребительских цен в стране замедлились. Несмотря на это инфляционные риски по-прежнему остаются высокими.«Банк России будет принимать решение по ключевой ставке рефинансирования с оглядкой на публикацию данных по инфляции в России за прежнюю неделю. Думаю, если рост цен не превысит 0,08% за неделю, то регулятор оставит ключевую ставку рефинансирования без изменений, но анонсирует ее снижение в дальнейшем. Если рост цен окажется выше 0,1%, то Банк России может либо сразу повысить ставку на 50-100 б. п., либо изменить свою риторику на более «ястребиную» и анонсировать повышение ставки на следующем заседании. Если же рост цен вторую неделю подряд окажется нулевым, или Росстат зафиксирует дефляцию на прошлой неделе, то нельзя исключать начала цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки рефинансирования на 100-200 б. п. Но данный вариант нам видится наименее вероятным на ближайшем заседании ЦБ РФ», — сообщил В. Чернов.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг, как и все предыдущие аналитики, ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики в стране.«Замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения позволяют ожидать, что Банк России на очередном заседании оставит ключевую ставку без изменения, а также сохранит сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики во II половине текущего года», — отметил В. Вайсберг.Напомним, что Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Аналитики связывают это с девальвацией рубля и скачком инфляции. Ближайшие заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланированы на 22 марта, 26 апреля и 7 июня.