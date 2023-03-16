Пауза до весны

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В пятницу, 16 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно исследованию Forbes, все 11 аналитиков ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Опрошенные УрБК эксперты также прогнозируют, что ЦБ возьмет паузу на февральском заседании. Такое решение может стать первым за полгода, поскольку регулятор с июля 2023 года непрерывно повышал ключевую ставку.Как рассказал директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг, в текущих условиях целесообразно сохранение жесткой денежно-кредитной политики.«Я ожидаю, что регулятор оставит ставку без изменения, но может несколько смягчить сигнал. Динамика кредитования и уровень потребительского оптимизма пока не свидетельствуют о серьезном замедлении спроса, а снижение инфляции приостановилось», — заявил В. Вайсберг.Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских также полагает, что Центробанк пока не будет вносить коррективы в монетарную политику. По его мнению, регулятор при принятии решения будет учитывать динамику инфляции и инфляционных ожиданий.«Ключевой задачей регулятора остается таргетирование инфляции, и по итогам декабря инфляция стала подавать признаки замедления, снизив темпы роста до 7,4% против ноябрьских 7,5%. Однако недельные данные по инфляции в начале февраля пока не демонстрируют той же позитивной динамики, которую мы наблюдали в конце прошлого года. В частности, за период с 30 января по 5 февраля недельная инфляция осталась на уровне предыдущей недели, составив 0,16%, что в пересчете в годовом выражении равняется 7,2%. Инфляционные ожидания в январе снизились на 1,5 п. п. до 12,7%, однако это снижение связано лишь с эффектом высокой базы декабря. Таким образом, на наш взгляд, у регулятора пока нет веских причин возвращаться к смягчению денежно-кредитной политики на ближайшем заседании», — полагает Д. Болотских.Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова тоже уверена, что ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Резких шагов не будет из-за замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения в январе, уверена аналитик.«Мы ожидаем, что годовая инфляция в январе будет ниже декабрьской, поскольку с начала января недельная инфляция постепенно замедлялась. По опросу агентства «инФОМ», опрошенные россияне в январе ожидали личную (наблюдаемую) инфляцию через год на уровне 12,7%, хотя еще в декабре 2023 года их «прогноз» инфляции через год составлял более 14%, так что данные опроса показывают замедление инфляционных ожиданий», — сказала Н. Мильчакова.При этом эксперт не исключает, что ЦБ может удивить рынок и еще раз повысить ключевую ставку. Такой сценарий может реализоваться в случае новых внешних шоков или ускорения инфляции в конце января.«Вероятность снижения ключевой ставки на заседании 16 февраля, по нашему мнению, равна нулю — для смягчения монетарной политики, пока растущая инфляция не остановлена, время еще не пришло. Сохранение ключевой ставки на уровне в 16% приведет к сохранению на текущих уровнях процентов по кредитам и вкладам и будет неблагоприятно для заемщиков, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, а вот у вкладчиков будет хорошая возможность заработать, разместив деньги в надежном банке под процентную ставку 11,5-17% годовых», — сообщила Н. Мильчакова.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, как и предыдущие эксперты, считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%.«Вероятность дальнейшего ужесточения, на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса. Также остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год», — считает Ю. Кравченко.По его оценкам, в данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки.«В целом ждем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше II полугодия 2024 года (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики», — заявил Ю. Кравченко.Напомним, что Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Аналитики связывают это с девальвацией рубля и скачком инфляции. Ближайшие заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланированы на 16 февраля, 22 марта и 26 апреля.