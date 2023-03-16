Пятая пауза

В пятницу, 28 апреля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Известия», все 18 экспертов прогнозируют сохранение текущей ключевой ставки на уровне 7,5%. Аналогичной позиции придерживаются опрошенные УрБК экономисты.



Главный довод экспертов — замедление годовой инфляции весной.



«Банк России в своих решениях ориентируется прежде всего на показатели инфляции и инфляционных ожиданий. В марте годовая инфляция снизилась до 3,6% за счет эффекта высокой базы. По сравнению с февралем инфляция выросла до 0,4% месяц к месяцу и составила 4,9% в годовом выражении. По данным регулятора, инфляционные ожидания в марте снизились до 10,7% (-1,5 п. п. к февралю), что соответствует минимальным значениям марта 2021 года», — считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.



Он также указывает на то, что курс рубля после своего резкого падения в начале месяца перестал слабеть. Плюс сейчас индекс Мосбиржи находится на 0,5% выше значений прошлого заседания Банка России. Это значит, что рынок не ожидает изменений в ключевой ставке на грядущем заседании.



На замедление инфляции и инфляционных ожиданий также обращает внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. К этому добавляется третий фактор — резкий рост, почти на треть, нефтегазовых доходов по сравнению с февралем. Это связано с повышением налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья для нефтегазовых гигантов.



«Эти три фактора весьма убедительно говорят о том, что в России есть тенденция к снижению инфляции, поэтому повышать процентную ставку не имеет смысла, иначе это будет тормоз для восстановления экономики РФ. Но и возвращаться к снижению ключевой ставки прямо сейчас, на наш взгляд, еще рано. Внешние риски по-прежнему высоки — от риска обвала цен на нефть до возможных новых санкций, хотя санкционная угроза после введения «потолков цен» на российскую нефть и нефтепродукты значительно ослабла. Кроме того, пока еще нестабилен рубль, который, скорее всего, начнет укрепляться, когда восстановление нефтегазовых доходов бюджета станет не одноразовым явлением, а уверенной тенденцией. Так что «в сухом остатке» в ближайшую пятницу мы увидим, скорее всего, ключевую ставку на том же уровне в 7,5%», — подчеркивает эксперт.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая называет наиболее вероятным сценарием сохранение ставки. Вариант в виде ее снижения практически исключен. Но, какой будет дальнейшая риторика Банка России, сказать уже сложнее.



«Интрига, на наш взгляд, состоит в том, сохранится ли неизменным жесткий сигнал последних двух заседаний, или его тональность будет несколько скорректирована. Рассмотрение целесообразности повышения ключевой ставки может быть привязано не столько к проинфляционным рискам, сколько к их реализации, то есть к ускорению текущих аннуализированных темпов инфляции значимо выше 4%. На заседании будет обновлен макропрогноз (вероятно повышение прогноза ВВП на текущий год), в том числе прогноз средней ключевой ставки на ближайшие три года. Наш текущий прогнозный диапазон ставки на конец года составляет 7-8,5%», — подытожила аналитик.



Изменение сигнала регулятора ожидает директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.



«Я ожидаю, что ставка останется без изменений, учитывая благоприятную динамику инфляционных ожиданий и текущие темпы роста цен. В то же время регулятор может повторить или даже ужесточить сигнал по ставке, ссылаясь на то, что восстановление экономики идет быстрее прежних прогнозов, а ситуация на рынке труда весьма напряженная», — предполагает эксперт.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, наоборот, ожидает сохранения сигнала от Банка России.



«Ожидаем, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, но при этом сохранит в пресс-релизе сигнал о возможности ее повышения в будущем. Сохранению сигнала будут способствовать проинфляционные риски в виде новой волны ускорения исполнения бюджетных расходов и ослабления рубля в начале апреля. Кроме того, потенциально инфляционное давление в среднесрочной перспективе может формировать некоторое улучшение ситуации в потребительском кредитовании, что можно было наблюдать в последней отчетности банковского сектора за март. В то же время два месяца подряд фиксируется снижение инфляционных ожиданий населения, что станет важным фактором, удерживающим ЦБ от повышения ставки», — рассказал он.



Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Оставили ее на том же уровне 28 октября, 16 декабря, 10 февраля и 17 марта. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.



Фото с сайта cbr.ru