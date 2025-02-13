ЦБ возьмет третью подряд паузу

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В пятницу, 21 марта, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. По их оценке, у регулятора пока недостаточно причин для смягчения или ужесточения монетарной политики.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг считает, что ЦБ вряд ли решится на радикальные изменения.«Я ожидаю сохранения ключевой ставки на уровне 21% и смягчения сигнала о траектории ставки: регулятор может исключить возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. В основном, ситуация в экономике развивается в рамках базового прогноза регулятора, инфляция движется в ожидаемом им диапазоне», — заявил Валерий Вайсберг.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также думает, что Центробанк возьмет паузу на мартовском заседании.«Ключевое для ЦБ — это темпы снижения инфляции и устойчивость этой тенденции, в том числе в части неволатильных компонентов цен. Пока такое снижение проявляется минимальными темпами, а тенденция замедления роста цен неустойчива. На ближайшем заседании ожидаем сохранения ставки на прежнем уровне. Тенденция замедления темпов роста цен только начинает проявляться, и сейчас регулятору целесообразно сохранить паузу и наблюдать за процессом», — полагает Юрий Кравченко.Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров тоже уверен, что ЦБ сохранит ставку на ближайшем заседании.«Регулятор накапливает данные для принятия решения. Пока непонятна траектория замедления экономики. Если замедление будет быстрым, а на это указывает динамика кредитования, то снижение ставки может начаться раньше, чем думает консенсус. Наш базовый сценарий — снижение ставки в июне. Не исключаем снижения или сильного изменения риторики уже в апреле», — сообщил Илья Федоров.По его мнению, Банк России занял выжидательную позицию. Инфляция все еще остается высокой, но есть признаки замедления экономической активности.«Тенденция пока не устойчивая и преждевременно говорить о скором снижении ставки. ЦБ нужно больше данных для этого. Например, сохранение тренда на замедление кредитования, снижение инфляции и инфляционных ожиданий, замедление темпа роста номинальных заработных плат. ЦБ сможет получить более четкую картину по итогам марта-апреля», — отмечает И. Федоров.Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что при сохранении текущих тенденций к замедлению инфляции ключевая ставка в этом году повышаться не будет. При этом смягчения монетарной политики можно ожидать не раньше осени текущего года.«По нашему мнению, с высокой вероятностью совет директоров Банка России на заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку в 21% годовых, как это было на прошлом заседании в феврале. Напомним, что по данным Росстата, в феврале годовая инфляция в России впервые вышла на двузначный уровень, превысив 10%, однако помесячная инфляция показывает замедление уже несколько месяцев подряд, в начале марта также отмечалось замедление недельной инфляции. В феврале, согласно опросу агентства «инФОМ», у населения снизились инфляционные ожидания с 14% до 13,7%, и большую роль, по нашему мнению, в снижении инфляционных ожиданий сыграло укрепление рубля в феврале», — заявила Наталья Мильчакова.Она также добавляет, что в России с начала года наблюдается снижение выдач кредитов в годовом выражении. А это значит, что охлаждение кредитного рынка будет, в свою очередь, охлаждать потребительский спрос и тормозить рост цен, уверена Н. Мильчакова.Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, как и все предыдущие спикеры, полагает, что Банк России сохранит ставку на заседании в марте на уровне 21%, поскольку начало года характеризуется множеством сезонных факторов, которые не могут достоверно охарактеризовать положение экономики.«По нашим оценкам, ЦБ будет ждать более репрезентативных показателей, которые будут выходить весной, прежде чем изменит ставку в ту или иную сторону. С одной стороны, говорить о развороте инфляции в сторону снижения пока преждевременно, однако давление в январе-феврале во многом было обосновано значительным ростом зарплат в декабре (на 23,9% год к году). Это, вероятно, было связано с массовыми выплатами годовых премий в преддверии повышения налогов в 2025 году. И все же масштабные расходы бюджета в январе-феврале при падающей стоимости нефти вызывают настороженность. С другой стороны, мартовские показатели по индексу потребительских цен свидетельствуют в пользу постепенного охлаждения инфляционного давления, при этом укрепление рубля в все еще как будто не учтено, хотя эффект быть должен, вероятно, он будет проявляться позднее. Полагаем, что и расходы бюджета весной также снизятся, что выступит дезинфляционным фактором. Вместе с тем, продолжается нормализация в сегменте кредитования, что также является позитивным трендом с точки зрения сохранения ставки на предстоящем заседании», — сказала Наталия ПырьеваОтметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года и феврале 2025 года регулятор оставил ставку без изменения.