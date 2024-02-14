Наталья Мильчакова о перспективах изменения ключевой ставки

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global



Фото с сайта Национальной финансовой ассоциации

По нашему мнению, с высокой вероятностью совет директоров Банка России на заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку в 21% годовых, как это было на прошлом заседании в феврале.Напомним, что по данным Росстата, в феврале годовая инфляция в России впервые вышла на двузначный уровень, превысив 10%, однако помесячная инфляция показывает замедление уже несколько месяцев подряд, в начале марта также отмечалось замедление недельной инфляции. В феврале, согласно опросу агентства «инФОМ», у населения снизились инфляционные ожидания с 14% до 13,7%, и большую роль, по нашему мнению, в снижении инфляционных ожиданий сыграло укрепление рубля в феврале.В России с начала года наблюдается снижение выдач кредитов в годовом выражении. А это значит, что охлаждение кредитного рынка будет, в свою очередь, охлаждать потребительский спрос и тормозить рост цен. Февральская динамика инфляции и инфляционных ожиданий показывает, что для повышения ключевой ставки оснований нет, а начинать смягчать денежно-кредитную политику тоже рано, поэтому у нас практически не имеется сомнений, что решением ЦБ РФ 21 марта будет сохранение ключевой ставки на текущем уровне.Несмотря на то, что в прогнозе регулятора, опубликованном после февральского заседания совета директоров, говорится о том, что верхним пределом ключевой ставки в текущем году может стать уровень в 22% годовых, мы полагаем, что при сохранении текущих тенденций к замедлению инфляции ключевая ставка в этом году повышаться не будет. Но и снижения ключевой ставки, как мы полагаем, можно будет ожидать не раньше осени текущего года. По нашему мнению, в этом году «ключ» может быть понижен до 19-19,5% годовых.